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Здоровье

Из-за небывалой солнечной активности россиян накроет опаснейшая магнитная буря. Угрожающий прогноз

Землю 4 июня ожидает сильнейшая магнитная буря уровня G3. Она вызвана небывалой солнечной активностью, указывает Life.ru.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

За последние дни на Солнце произошли пять вспышек уровня X. Плазменное облако направлено прямо к Земле. Ожидается, что мощная буря будет с силой удара G3 — сильная.

Радиация

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей. ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

Магнитные бури могут повлиять на разные возрастные группы — детей дошкольного возраста и пожилых людей.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Важно:

  • не употреблять спиртное,
  • пить успокаивающий чай,
  • пить больше воды.

Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи.

Шторм

В 2024 году произойдет около 20-30 «солнечных штормов».

Прогноз

Солнце приближается к пику своего магнитного цикла. Это значит, что магнитных бурь, штормов и других возможных угроз для Земли станет еще больше.

Понятия

Магнитные бури — сильные возмущения магнитного поля Земли, резко нарушающие плавный суточный ход элементов земного магнетизма.

Геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля большой интенсивности, охватывающее одновременно всю Землю. Может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

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