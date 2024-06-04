За последние дни на Солнце произошли пять вспышек уровня X. Плазменное облако направлено прямо к Земле. Ожидается, что мощная буря будет с силой удара G3 — сильная.

Радиация

До земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямых и рассеянных лучей. ВОЗ признала солнечную радиацию достоверным канцерогеном.

Магнитные бури могут повлиять на разные возрастные группы — детей дошкольного возраста и пожилых людей.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Важно:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай,

пить больше воды.

Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи.

Шторм

В 2024 году произойдет около 20-30 «солнечных штормов».

Прогноз

Солнце приближается к пику своего магнитного цикла. Это значит, что магнитных бурь, штормов и других возможных угроз для Земли станет еще больше.

Понятия

Магнитные бури — сильные возмущения магнитного поля Земли, резко нарушающие плавный суточный ход элементов земного магнетизма.

Геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля большой интенсивности, охватывающее одновременно всю Землю. Может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

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