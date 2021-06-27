Из-за нехватки препарата приостановлена прививочная кампания в российском регионе

Власти Удмуртии приостановили вакцинацию от коронавируса в регионе. Это пришлось сделать из-за нехватки соответствующих препаратов, сообщает «Интерфакс».

Новая партия вакцины «Спутник V» объемом 17 400 доз должна поступить в республику в ближайшее время.

Замминистра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева указала, что всего за неделю количество желающих вакцинироваться в регионе выросло вдвое, а многие местные жители обращаются в мобильные пункты вакцинации без предварительной записи.

«На сегодняшний день в сутки мы прививаем до 4−5 тысяч человек. В связи с этим вакцина заканчивается быстрее, чем первоначально было рассчитано. Поэтому мы приняли решение приостановить процесс вакцинации на эти выходные», — отметила Галеева.

Он возобновится в полном объеме с 28 июня, пишет polit.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что ситуации, связанные с дефицитом антиковидных вакцин, которые возникают в некоторых регионах России, будут компенсированы в ближайшие дни.

Он пояснил, что вакцина требует определенных условий хранения, поэтому «в больших объемах ее хранить по всей географии страны просто невозможно».