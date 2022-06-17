Из-за оспы обезьян на Алтае хотят развернуть госпиталь

«Согласно распоряжению правительства Республики Алтай предусмотрено развертывание инфекционного госпиталя на базе БУЗ РА „Центр по профилактике и борьбе со СПИД“, чтобы оказать медпомощь гражданам, проводить противоэпидемические мероприятия в случае выявления больных оспой обезьян», — рассказала заместитель министра здравоохранения Наталья Бетешева.
Отмечается, что при неблагоприятном течении событий в регионе могут ввести ограничения, действовавшие в пандемию COVID-19.
По имеющимся данным, препаратов для лечения инфекций в Республике Алтай достаточно.
Сейчас случаев заражения оспой обезьян не зафискировано.