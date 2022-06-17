17 июня
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Здоровье

Из-за оспы обезьян на Алтае хотят развернуть госпиталь

В Республике Алтай хотят развернуть инфекционный госпиталь на случай распространения оспы обезьян, сообщили «ФедералПресс» в региональном Минздраве.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

«Согласно распоряжению правительства Республики Алтай предусмотрено развертывание инфекционного госпиталя на базе БУЗ РА „Центр по профилактике и борьбе со СПИД“, чтобы оказать медпомощь гражданам, проводить противоэпидемические мероприятия в случае выявления больных оспой обезьян», — рассказала заместитель министра здравоохранения Наталья Бетешева.

Отмечается, что при неблагоприятном течении событий в регионе могут ввести ограничения, действовавшие в пандемию COVID-19.

По имеющимся данным, препаратов для лечения инфекций в Республике Алтай достаточно.

Сейчас случаев заражения оспой обезьян не зафискировано.

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