Из-за оспы обезьян на Алтае хотят развернуть госпиталь

В Республике Алтай хотят развернуть инфекционный госпиталь на случай распространения оспы обезьян, сообщили « ФедералПресс » в региональном Минздраве.

«Согласно распоряжению правительства Республики Алтай предусмотрено развертывание инфекционного госпиталя на базе БУЗ РА „Центр по профилактике и борьбе со СПИД“, чтобы оказать медпомощь гражданам, проводить противоэпидемические мероприятия в случае выявления больных оспой обезьян», — рассказала заместитель министра здравоохранения Наталья Бетешева.

Отмечается, что при неблагоприятном течении событий в регионе могут ввести ограничения, действовавшие в пандемию COVID-19.

По имеющимся данным, препаратов для лечения инфекций в Республике Алтай достаточно.

Сейчас случаев заражения оспой обезьян не зафискировано.