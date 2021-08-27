Из-за посторонних примесей в препарате Moderna японцы приостановили вакцинацию

Препарат прекратили давать пациентам после того, как восемь центров вакцинации из пяти префектур сообщили о частицах размером в несколько миллиметров в капсулах препарата Moderna.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии начало расследование инцидента.
Кроме Moderna японцы также используют препараты Pfizer и BioNTech, поэтому прививочная кампания полностью остановлена не будет, пишет polit.ru.
К 26 августа первую дозу двухкомпонентного препарата против коронавируса получили 53,6% жителей Японии. Полностью вакцинировались 42,6% населения этой страны.
О вакцине
В мае 2021 года Всемирный конгресс вакцин признал лучшей вакциной от коронавируса препарат американской компании Moderna.
В шорт-лист также вошла российская вакцина «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, американские Janssen и Novavax, канадская Medicago, препарат от британско-шведской AstraZeneca, вакцина от Pfizer/BioNTech, разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.
Эксперты также назвали Moderna победителем в категории «Лучшая новая технология/платформа для вакцины».