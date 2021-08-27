27 августа 23°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Из-за посторонних примесей в препарате Moderna японцы приостановили вакцинацию

Власти Японии вывели из оборота 1,63 млн доз антиковидного препарата Moderna. По данным Kyodo News, в прибывшей из Испании партии были обнаружены посторонние примеси.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

Препарат прекратили давать пациентам после того, как восемь центров вакцинации из пяти префектур сообщили о частицах размером в несколько миллиметров в капсулах препарата Moderna.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии начало расследование инцидента.

Кроме Moderna японцы также используют препараты Pfizer и BioNTech, поэтому прививочная кампания полностью остановлена не будет, пишет polit.ru.

К 26 августа первую дозу двухкомпонентного препарата против коронавируса получили 53,6% жителей Японии. Полностью вакцинировались 42,6% населения этой страны.

О вакцине

В мае 2021 года Всемирный конгресс вакцин признал лучшей вакциной от коронавируса препарат американской компании Moderna.

В шорт-лист также вошла российская вакцина «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, американские Janssen и Novavax, канадская Medicago, препарат от британско-шведской AstraZeneca, вакцина от Pfizer/BioNTech, разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.

Эксперты также назвали Moderna победителем в категории «Лучшая новая технология/платформа для вакцины».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость