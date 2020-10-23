Из-за сбоя в системе маркировки приостановлены поставки жизненно важных лекарств в Россию

Компания направила письмо Минздраву, Минпромторгу, Росздравнадзору и своим партнерам, в котором сообщила, что не может ввезти в Россию медикаменты из перечня жизненно важных препаратов из-за технических сбоев в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

Из-за этого «Гедеон Рихтер Рус» была вынуждена развернуть три машины на границе России, еще одна поставка находится на таможне уже две недели.

В компании рассказали, что с 30 сентября ежедневно обращаются к оператору системы маркировки, Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ), однако технические проблемы так и не решены.

«Гедеон Рихтер Рус» выпускает 25 лекарств, из которых 17 включены в список жизненно важных.

С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств для защиты граждан от фальсификата. Спецметки на лекарствах дают возможность проверять легальность товаров через мобильное приложение «Честный знак», пишет polit.ru.

Лекарство. ССО.

30 сентября в системе маркировки из-за избыточной нагрузки произошел сбой, в результате которого были утеряны данные уже загруженных в систему препаратов. По данным «Открытых медиа», восстановить удалось только 38% данных.

Депутаты пишут

23 октября депутаты от ЛДПР предложили ввести временный мораторий на введение системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) до стабилизации эпидемиологической обстановки и функционирования системы маркировки.

«Этот еще не отлаженный механизм идет вразрез с эпидемиологическими реалиями в России. Ситуация по регионам близка к катастрофической. Все необходимые медикаменты присутствуют на складах поставщиков лекарственных препаратов, но их просто не могут реализовать аптекам ввиду проблем с новой системой маркировки», — пишут депутаты вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Они также предложили отменить штрафы аптекам за нарушения в предоставлении сведений в систему МДЛП.