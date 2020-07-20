Из-за жары стала отказывать точная техника в уральских ковид-госпиталях

В минувшие выходные из-за жары в больницах Екатеринбурга, специализирующихся на лечении больных коронавирусом, отказали два из четырех компьютерных томографов.

Пациентов на КТ везут в госпиталь ветеранов, пишет ura.ru.

Руководитель курганского медицинского центра «Альфа-мед», в котором также работает компьютерный томограф, Андрей Кацай подтвердил, что для бесперебойной работы томографа важно охлаждение.

«Компьютеры перегреваются, действительно должны быть мощные охладительные установки. Они находятся в отдельном помещении, где стоит весь блок управления. Там ставится кондиционер, который поддерживает определенную температуру», — объяснил он.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что в Екатеринбурге принимает пациентов четыре КТ-центра. В ближайшее время их число увеличится.