Изменчивая болезнь. Симптомы коронавируса стали другими

Ученые из Китая обнаружили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом по сравнению с началом вспышки заболевания, сообщает РБК со ссылкой на портал Social Science Research Network.

Отмечается, что исследователи разделили 89 пациентов Народной больницы Уханьского университета на две группы. К первой группе они отнесли 31 человека, заразившегося в период с 16 по 22 января, ко второй — 58 человек, заболевших в период с 23 по 29 января.

Болезнь у большинства пациентов из первой группы проявляла себя высокой температурой, слабостью, болью в мышцах, отделением мокроты и пониженным уровнем лимфоцитов.

Заболевшие из другой группы этих симптомов не имели, либо все эти факторы были выражены слабее.

При этом другие симптомы — кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди — у пациентов из обеих групп различались незначительно.

Согласно выводам ученых, коронавирус нового типа способен постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп.

Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что коронавирус, вероятно, продолжит распространяться по планете летом 2020 года.