Известная российская певица госпитализирована из-за неудачной пластики

В соцсети артистка рассказала поклонникам, что исправляет последствия неудачной пластической операции.

Она обратилась к медикам после реабилитации. И уже сдала необходимые анализы, указывает Газета.Ru. По словам звезды, результат лабораторных исследований очень хороший.

Ранее Слава дерзко ответила на обвинения в алкоголизме. Она написала, что она пила и будет пить. Что она настоящий русский человек и русская женщина.

Певица отметила — многие российские знаменитости употребляют много спиртного, но не показывают этого поклонникам.

В мае Славу экстренно госпитализировали. Дочь певицы рассказала, что вся их большая семья недавно заболела. Сильнее всех симптомы проявились у Славы.

Врачи госпитализировали артистку с подозрением на воспаление легких. Из симптомов у нее высокая температура, тошнота и сильный кашель.

Вероятно, что такое состояние певица заработала из-за переутомления. Она рассказывала, что в последнее время много работает, а ее график расписан по часам.