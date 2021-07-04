Известный инфекционист сравнил коронавирус с обычной сезонной простудой

Насморк, боль в горе, кишечные расстройства — такие симптомы проявляются у человека, забоевшего мутировавшим коронавирусом. Но больше всего эта болезнь теперь походит на обучную сезонную простуду.

Такое необычное заявление сделал московский врач-инфекционист Евгений Тимаков, ранее он уже выступал с неоычными характеристиками COVID-19. Например, объяснял, почему вакцина от «Вектора» лучше остальных.

«Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под обычную сезонную инфекцию», — приводит слова Тимакова РИА «Новости.

Врач напомнил, что раньше основным признаком заболевания была потеря обоняния. Сейчас заболевший может это и не почувствовать.

На самом деле схожесть коронавируса с обычной простудой усложняет задачу врачей. Сам пациент может и не распознать опасную болезнь и думать что всего лишь «немного простудился».

Поэтому обращаться к врачам нужно при первом же признаке простуды, отметил Тимаков.