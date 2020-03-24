Известный российский доктор назвал распространение COVID-19 репетицией биологической войны

«Фактически сегодня это репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм», — сказал доктор.

Рошаль выразил мнение, что нынешнее положение демонстрирует, насколько люди и мировое здравоохранение готово к подобным ситуациям.

Эксперт также призвал «не нагнетать атмосферу» из-за пандемии коронавируса. Рошаль подчеркнул, что болезнь не так хорошо передается от инфицированных здоровым, уступая по этой характеристики другим заболеваниям, пишет ura.ru. И уточнил — смертность от многих вирусов превосходит показатели COVID-19.

Региональная медицина

Рошаль также затронул тему региональной медицины. По мнению специалиста, в каждом субъекте РФ должны быть необходимые условия для оказания помощи.

Сейчас при чрезвычайных происшествиях россиян везут в Москву, однако в какой-то момент столица не сможет принимать больных, добавил врач.

Самоизоляция Путина

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песко прокомментировал ситуацию о возможной самоизоляции главы государства.

Встреча Владимира Путина с Сергеем Собяниным. kremlin.ru

«Он не живет в своей квартире. У него есть квартира, есть в Москве. Он живет в государственной резиденции — это первое. Чаще всего он там, где живет, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие. Что касается ношения маски, там, где публичные мероприятия, вы знаете, что мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы заранее могли тесты сдать участники этих мероприятий», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, планирует ли Путин подать личный пример гражданам и остаться на несколько дней дома или носить медицинскую маску.

Владимиру Путину 67 лет.

Статистика

Согласно статистике интернет-площадки Сoronavirus-monitor, на данный момент в России выявлены 438 инфицированных. Из них в СФО — 13 (Томская, Кемеровская, Новосибирская области, Красноярский край, Республика Хакасия).