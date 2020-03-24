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Коронавирус

Известный российский доктор назвал распространение COVID-19 репетицией биологической войны

Эпидемию коронавируса можно считать репетицией биологической войны, заявил в эфире телеканала «Россия 24» президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль.

Доктор Рошаль.
Доктор Рошаль.
kremlin.ru

«Фактически сегодня это репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм», — сказал доктор.

Рошаль выразил мнение, что нынешнее положение демонстрирует, насколько люди и мировое здравоохранение готово к подобным ситуациям.

Эксперт также призвал «не нагнетать атмосферу» из-за пандемии коронавируса. Рошаль подчеркнул, что болезнь не так хорошо передается от инфицированных здоровым, уступая по этой характеристики другим заболеваниям, пишет ura.ru. И уточнил — смертность от многих вирусов превосходит показатели COVID-19.

Региональная медицина

Рошаль также затронул тему региональной медицины. По мнению специалиста, в каждом субъекте РФ должны быть необходимые условия для оказания помощи.

Сейчас при чрезвычайных происшествиях россиян везут в Москву, однако в какой-то момент столица не сможет принимать больных, добавил врач.

Самоизоляция Путина

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песко прокомментировал ситуацию о возможной самоизоляции главы государства.

Встреча Владимира Путина с Сергеем Собяниным.
Встреча Владимира Путина с Сергеем Собяниным.
kremlin.ru

«Он не живет в своей квартире. У него есть квартира, есть в Москве. Он живет в государственной резиденции — это первое. Чаще всего он там, где живет, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие. Что касается ношения маски, там, где публичные мероприятия, вы знаете, что мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы заранее могли тесты сдать участники этих мероприятий», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, планирует ли Путин подать личный пример гражданам и остаться на несколько дней дома или носить медицинскую маску.

Владимиру Путину 67 лет.

Статистика

Согласно статистике интернет-площадки Сoronavirus-monitor, на данный момент в России выявлены 438 инфицированных. Из них в СФО — 13 (Томская, Кемеровская, Новосибирская области, Красноярский край, Республика Хакасия).

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