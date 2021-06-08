Известный теледоктор предупредил об опасности популярного лекарства

Использование корвалола при сердечном приступе может привести к серьезным последствиям из-за успокаивающего эффекта препарата. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Врач рассказал, что зачастую при проблемах с сердцем «эмоционально нестабильные» пациенты принимают корвалол.

По словам Мясникова, это лекарство хорошо помогает, так как содержит вещество фенобарбитал, которое когда-то было мощнейшим снотворным.

Однако если случается настоящий сердечный приступ, корвалол может обманчиво усыпить бдительность. Но сами процессы лекарство не останавливает.

«Это только отсрочит обращение к медицинской помощи, и часто это заканчивается печально», — предупредил телеведущий.