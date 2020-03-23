Известный телеведущий выступил за армейское патрулирование во всех российских городах

«Только армейское патрулирование сможет гарантировать жесткость необходимого карантина. На сознательность у нас надежды мало. Армию любят. армия — защитница. И все будет спокойно. Если уж армия, то значит — серьезно. И даже слишком серьезно, чтобы паниковать. А то так и будем ждать жаренного петуха, пока он нам клюнет… Может, и клюнул уже, а у нас чувствительность другая», — написал Киселев.
РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве писало, что камбин также склоняется к идее о введении жесткого карантина в России.
Во всех 85 регионах страны ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19, пишет polit.ru.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию вируса COVID-19 в мире.
Последние данные
По данным на 23 марта, в мире заражено коронавирусом нового типа 343562 человека, погибли — 14739. Выздоревевших — 97344 человека.
В Сибирском федеральном округе (СФО) заражены: в Красноярске — 5 человек, в Новосибирске — 4, в Кемерово — 2 человека, в Хакасии и Томске — по 1.