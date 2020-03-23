Известный телеведущий выступил за армейское патрулирование во всех российских городах

«Только армейское патрулирование сможет гарантировать жесткость необходимого карантина. На сознательность у нас надежды мало. Армию любят. армия — защитница. И все будет спокойно. Если уж армия, то значит — серьезно. И даже слишком серьезно, чтобы паниковать. А то так и будем ждать жаренного петуха, пока он нам клюнет… Может, и клюнул уже, а у нас чувствительность другая», — написал Киселев.