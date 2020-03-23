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Известный телеведущий выступил за армейское патрулирование во всех российских городах

Телеведущий и журналист канала «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил, что считает необходимой мерой введение армейского патрулирования во всех городах России для обеспечения карантинных мер, поделился он в телеграм-канале.

Дмитрий Киселев.
Дмитрий Киселев.
www.youtube.com

«Только армейское патрулирование сможет гарантировать жесткость необходимого карантина. На сознательность у нас надежды мало. Армию любят. армия — защитница. И все будет спокойно. Если уж армия, то значит — серьезно. И даже слишком серьезно, чтобы паниковать. А то так и будем ждать жаренного петуха, пока он нам клюнет… Может, и клюнул уже, а у нас чувствительность другая», — написал Киселев.

РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве писало, что камбин также склоняется к идее о введении жесткого карантина в России.

Во всех 85 регионах страны ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19, пишет polit.ru.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию вируса COVID-19 в мире.

Последние данные

По данным на 23 марта, в мире заражено коронавирусом нового типа 343562 человека, погибли — 14739. Выздоревевших — 97344 человека.

В Сибирском федеральном округе (СФО) заражены: в Красноярске — 5 человек, в Новосибирске — 4, в Кемерово — 2 человека, в Хакасии и Томске — по 1.

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