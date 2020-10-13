Качество медицинской помощи: запрос на независимую оценку

Большинство россиян считают, что качество работы медучреждений должно оцениваться независимыми структурами. Средства, выделяемые на экспертизу качества медицинской помощи и защиту прав пациентов, не должны перенаправляться на другие цели в системе здравоохранения — так ответил каждый второй россиянин.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о мнении россиян относительно оценки качества медицинской помощи.

Коротко о главном 83% считают , что качество медучреждений должно оцениваться со стороны независимых от Минздрава структур

что качество медучреждений должно оцениваться со стороны независимых от Минздрава структур 53% россиян считают , что федеральные медучреждения должны регулироваться так же , как и все другие медицинские учреждения

что федеральные медучреждения должны регулироваться так же как и все другие медицинские учреждения 51% разделяют точку зрения о том , что государство должно продолжить выделять средства на экспертизу качества медицинской помощи и защиту прав пациентов

Большинство россиян придерживаются мнения о том, что качество работы медицинских учреждений необходимо оценивать со стороны независимых от Минздрава структур (83%). Наиболее выраженный общественный запрос на независимую оценку качества медпомощи отмечается со стороны экономически-активного населения — для граждан в возрасте от 18 до 44 лет (в среднем 86%). И каждый десятый респондент придерживается противоположного мнения (11%).

Половина россиян (51%) считают, что средства на экспертизу качества медицинской помощи и защиту прав пациентов не должны перенаправляться на другие задачи в системе здравоохранения. Они разделяют точку зрения о том, что следует оставить все как есть и тратить, выделяемые на это государством средства, на экспертизу медпомощи и защиту прав пациентов. Чаще других этого мнения придерживается молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (61%).

Каждый второй россиянин (53%) придерживается мнения, что федеральные медучреждения должны регулироваться в таком же порядке, как и все другие медицинские учреждения. Наиболее заинтересованы в едином порядке регулирования региональных и федеральных медцентров жители Дальневосточного и Сибирского федеральных округов (по 60% соответственно), а также Северо-западного федерального округа (58%). Против регулирования федеральных медицинских учреждений по особым правилам высказались 56% жителей городов-миллионников, и по 54% жителей малых населенных пунктов — с численностью до 100 тыс. и от 100 до 500 тыс. Одна пятая часть опрошенных (21%) наоборот считают, что федеральные медучреждения должны регулироваться по особым правилам.

Данные комментирует руководитель Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин:

— Мы регулярно проводим исследования, в которых касаемся оценки качества медицинской помощи и мнения населения по поводу его контроля. Ситуация с пандемией коронавируса значительно изменила ситуацию в сфере медицины, во главу угла были поставлены количественные показатели — количество коек, аппаратов ИВЛ. В этом исследовании мы попытались оценить, как изменилось отношение россиян к вопросам экспертизы и контроля качества медицинской помощи в системе ОМС. Вектор общественного восприятия достаточно очевиден: пользователи медицинских услуг оказались крайне заинтересованы в сохранении независимых от Минздрава механизмов контроля. При этом хочется отметить, что чем младше возраст респондентов, тем более категоричны люди в своих ответах. В прошлые года мы спрашивали о независимости дополнительной оценки качества услуг от медсообщества, например страховыми компаниями, и доля поддержки варьировалась от 75% до 78%. Подавляющее большинство молодых людей (86% в возрасте 18−24 года), высказались в пользу контроля со стороны независимых структур.

Данные исследования комментирует генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев:

— Низкое качество медицинской помощи — одна из главных проблем в большинстве регионов России. Отсюда восприятие федеральных медицинских учреждений как места, где можно получить лучшую помощь. Поэтому россияне в абсолютном большинстве выступают за одинаковый контроль за федеральными больницами и поликлиниками — их доступность для любого пациента воспринимается как критически важный фактор. Люди также полагают, что качество медицинской помощи должно оцениваться независимыми структурами. Обычно это страховые компании, которые за последние годы выстроили в регионах довольно мощную сеть страховых представителей. Многие пациенты обращаются к ним за помощью в спорных случаях. Очевидно, что в обществе есть запрос на развитие страховой медицины.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 02 октября 2020 г. по заказу Института региональных проблем. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данных опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

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