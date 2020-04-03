Кадыров ввел комендантский час в республике. И полная изоляция

«Это вынужденная мера, которая вводится, как часть плана борьбы с распространением коронавируса», − написал Кадыров у себя в Telegram-канале.
Республика полностью закроет наземное и воздушное сообщение 5 апреля. Самолеты, поезда и любой другой автотранспорт в республику пускать не будут.
Исключение составят машины экстренных служб и сотрудники, которые занимаются доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов. пишет polit.ru.
Жители, которые хотят вернуться в Чечню, должны успеть сделать это до 5 апреля.
Первый регион
«Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться», − заключил Кадыров.
Данные
Чечня — первый российский регион, где ввели комендантский час. По последним данным, в республике зарегистрировано 10 случаев коронавируса Covid-19, один человек умер из-за инфекции.
В России на 3 апреля заражено 4 149 человек, 34 умерло. 281 человек выздоровел.