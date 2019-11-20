Кагоцел, арбидол, имудон. Чем ещё бесполезно лечить ОРВИ

Врач из Санкт-Петербурга Никита Жуков создал у себя на сайте «расстрельный список лекарств». В него вошли препараты, по которым нет убедительных данных об эффективности (по заявленным показаниям), как того требует доказательная медицина, причем их нет в авторитетных источниках и рекомендациях. Как пишет сам автор, эта информация «очень оскорбляет чувства всех российских верующих в фармакологию». Препараты из своего списка называет фуфломицинами . В список вошли и весьма известные лекарства, которые часто рекомендуют при ОРВИ.

Полиоксидоний

Этот препарат-иммуномодулятор назначается при лечении любых инфекций — от ОРВИ до туберкулёза, а также ревматоидного артрита, ожогов, переломов, при химиотерапии и многом другом. Входит в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), куда попадают как нормальные лекарства, так и бесполезные, и содержится в составе российской вакцины против гриппа.

По мнению автора, является «натуральной пилой для распиливания бюджетов». Механизма действия нет, действующее вещество за пределами СНГ неизвестно, исследований его эффективности тоже нет.

Простуда СС0

Кагоцел

Добро пожаловать в Сколково! — так пишет об этом препарате автор. И называет кагоцел официальным российским нанофуфломицином, одобренный правительством. По его словам, он периодически попадает в ЖНВЛП.

Производитель заявляет, что это противовирусный препарат против герпеса и гриппа, работает как индуктор интерферона; имеет даже несколько дефективных РКИ (это рандомизированное клиническое исследование, оплот доказательной медицины) на детях, военных и психически больных.

Простуда СС0

Арбидол

Арбидол — противовирусный бриллиант коллекции для лечения гриппа, «на котором распилен не один олимпиард рублей». Изобрели его давно, а вспомнили, когда нужно было придумать дешевую альтернативу дорогому тамифлю (этот препарат на данный момент тоже критикуют).

Было решено дать народу золотую пилюлю за 100 рублей. А то, что оно не работает это ничего, если всех убедить, то грипп всё равно будет побеждён. Или сам пройдёт.

В 2015 году пролетела шокирующая весть, что сие поделие зарегистрировали в классификаторе ВОЗ (АТХ) как J05AХ13 (J — противомикробные; 05 — противовирусные; AX — прочие противовирусные препараты, рядом с инозином ). Но включение в классификатор говорит только о том, что ВОЗ знает о препарате, а вот рекомендовать его без внятных исследований он не будет.

ВОЗ считает клинические испытания препарата, проведенные с 1993 по 2004 год, не отвечающими требованиям доказательной медицины.

Лекарства , таблетки , шприц.

Имудон ( Бронхо-мунал)

Обзор опубликованный в 2010 году одним малоизвестным журналом и спонсированный производителем, говорит, что препарат снижает риск ОРВИ у детей, но отмечает, что стоит интерпретировать эти данные с осторожностью.

Некоторые исследователи полагают, что «нельзя просто отбросить положительные данные исследований», но все эти «обнадёживающие данные» говорят лишь о том, что эффективность только потенциальная и требует дальнейших исследований.

Простуда СС0

Ингавирин

Противовирусное от всех ОРВИ. Механизм действия неизвестен, о действующем веществе как о противовирусном не знает никто, кроме производителя; очень постаравшись можно найти упоминания в исследованиях по лечению рака.

Как же лечиться от ОРВИ? Врач предлагает усвоить простую истину: простуда лечится не таблетками, а созданием условий для победы организма над инфекцией.