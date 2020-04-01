Как барнаульскую больницу № 5 перестраивают в госпиталь для пациентов с Covid-19

Городская больница № 5 в случае увеличения числа людей, зараженных коронавирусом, станет госпиталем. Сейчас все ее отделения перепрофилируют. Начали с двух пульмонологических.

Инфекционное отделение

Два инфекционных отделения больницы № 5 находятся в отдельно стоящем двухэтажном здании с собственным приемным покоем. Оно рассчитано на 60 коек. В период эпидемии здесь смогут разместить 95 человек, больных коронавирусом.

Пациентов с другими инфекционными болезнями будут отправлять в другие больницы города, чтобы не допустить встречи двух инфекций.

В отделении есть боксы для людей с подозрением на коронавирус, чтобы в период подтверждения диагноза они находились полностью изолированными от других.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Пульмонология

На случай увеличения количества больных уже сейчас готовят и другие отделения. Чаще всего коронавирус дает осложнения на легкие, поэтому перестройку начали с профильных — пульмонологических — отделений.

Пульмонологическое отделение № 1 с блоком респираторной поддержки почти полностью опустело. «Пациентов выписали на долечивание в другие больницы, либо на амбулаторное лечение. Сейчас у нас только шесть человек, поступивших недавно», — говорит врач-пульмонолог Ольга Дунаева.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Больным с тяжелой дыхательной недостаточностью понадобится реанимационная помощь, они будут поступать именно сюда. В палатах, где лечили обычных пациентов, развертывают специальные койки — этаж полностью отдадут реаниматологам. Почти к каждой кровати здесь подведен кислород.

Во 2-ом — хирургическом — отделении пульмонологии пациенты еще есть, персонал обучается работе в специальных костюмах и готовится к переводу на усиленный режим.

Другие отделения

По приказу Минздрава всего в больнице должны развернуть 361 койку. Они будут разного уровня: для больных, нуждающихся просто в кислородной поддержке, в инвазивной вентиляции легких или вовсе с легкой формой без осложнений.

По словам главного врача больницы № 5 Ирины Вильгельм, пришлось пересчитать и провести ревизию всех ресурсов медучреждения. Сейчас в больнице устраивают систему кислородного снабжения в тех палатах, где его не было.

Врачи из гастроэнтерологии, эндокринологии, гинекологии — все будут готовить койки для пациентов с короновирусом или подозрением на него.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Перекрыть входы и выходы

Персонал больницы будет переведен на круглосуточное проживание в госпитале. Для этого готовится санаторная база для отдыха врачей.

«Сейчас врачи инфекционной базы больницы работают существующими силами для имеющегося количества больных и людей с подозрением, по мере необходимости штат будет расширяться, — говорит главврач. — Тем более, что у больных с коронавирусом много осложнений и сопутствующих заболеваний. Мы будем комплексно подходить к лечению».

Сейчас в больницы продумывают систему разделения трафика больных и врачей. Изначально она не строилась полностью как инфекционная, однако в ней есть возможность перекрытия входов и выходов, устройства дополнительных шлюзов и санитарных пропускников.

Главный врач горбольницы № 5 Ирина Вильгельм. Дмитрий Лямзин.

Ирина Вильгельм,

главный врач горбольницы № 5:

Наше учреждение исторически занимается лечением пациентов именно с легочными заболеваниями и имеет большой опыт в этом направлении, в том числе что касается вирусных поражений легких.

Где еще откроют госпитали

В Алтайском крае определили список учреждений, в которых предусмотрят создание инфекционных госпиталей.

Городские больницы № 4 , № 5 и № 11 Барнаула,

№ 5 и № 11 Барнаула, Городская больница № 2 Бийска,

Городская больница им. Л.Я. Литвиненко Новоалтайска,

Городская больница № 3 Рубцовска,

Каменская ЦРБ,

Медсанчасть № 128.

Ряд других медицинских организаций региона также готовы при необходимости перепрофилировать свои отделения в инфекционные.