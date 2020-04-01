Как барнаульскую больницу № 5 перестраивают в госпиталь для пациентов с Covid-19

Инфекционное отделение
Два инфекционных отделения больницы № 5 находятся в отдельно стоящем двухэтажном здании с собственным приемным покоем. Оно рассчитано на 60 коек. В период эпидемии здесь смогут разместить 95 человек, больных коронавирусом.
Пациентов с другими инфекционными болезнями будут отправлять в другие больницы города, чтобы не допустить встречи двух инфекций.
В отделении есть боксы для людей с подозрением на коронавирус, чтобы в период подтверждения диагноза они находились полностью изолированными от других.
Пульмонология
На случай увеличения количества больных уже сейчас готовят и другие отделения. Чаще всего коронавирус дает осложнения на легкие, поэтому перестройку начали с профильных — пульмонологических — отделений.
Пульмонологическое отделение № 1 с блоком респираторной поддержки почти полностью опустело. «Пациентов выписали на долечивание в другие больницы, либо на амбулаторное лечение. Сейчас у нас только шесть человек, поступивших недавно», — говорит врач-пульмонолог Ольга Дунаева.
Больным с тяжелой дыхательной недостаточностью понадобится реанимационная помощь, они будут поступать именно сюда. В палатах, где лечили обычных пациентов, развертывают специальные койки — этаж полностью отдадут реаниматологам. Почти к каждой кровати здесь подведен кислород.
Во 2-ом — хирургическом — отделении пульмонологии пациенты еще есть, персонал обучается работе в специальных костюмах и готовится к переводу на усиленный режим.
Другие отделения
По приказу Минздрава всего в больнице должны развернуть 361 койку. Они будут разного уровня: для больных, нуждающихся просто в кислородной поддержке, в инвазивной вентиляции легких или вовсе с легкой формой без осложнений.
По словам главного врача больницы № 5 Ирины Вильгельм, пришлось пересчитать и провести ревизию всех ресурсов медучреждения. Сейчас в больнице устраивают систему кислородного снабжения в тех палатах, где его не было.
Врачи из гастроэнтерологии, эндокринологии, гинекологии — все будут готовить койки для пациентов с короновирусом или подозрением на него.
Перекрыть входы и выходы
Персонал больницы будет переведен на круглосуточное проживание в госпитале. Для этого готовится санаторная база для отдыха врачей.
«Сейчас врачи инфекционной базы больницы работают существующими силами для имеющегося количества больных и людей с подозрением, по мере необходимости штат будет расширяться, — говорит главврач. — Тем более, что у больных с коронавирусом много осложнений и сопутствующих заболеваний. Мы будем комплексно подходить к лечению».
Сейчас в больницы продумывают систему разделения трафика больных и врачей. Изначально она не строилась полностью как инфекционная, однако в ней есть возможность перекрытия входов и выходов, устройства дополнительных шлюзов и санитарных пропускников.
Ирина Вильгельм,
главный врач горбольницы № 5:
Наше учреждение исторически занимается лечением пациентов именно с легочными заболеваниями и имеет большой опыт в этом направлении, в том числе что касается вирусных поражений легких.
Где еще откроют госпитали
В Алтайском крае определили список учреждений, в которых предусмотрят создание инфекционных госпиталей.
- Городские больницы № 4, № 5 и № 11 Барнаула,
- Городская больница № 2 Бийска,
- Городская больница им. Л.Я. Литвиненко Новоалтайска,
- Городская больница № 3 Рубцовска,
- Каменская ЦРБ,
- Медсанчасть № 128.
Ряд других медицинских организаций региона также готовы при необходимости перепрофилировать свои отделения в инфекционные.