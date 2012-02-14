Как быстро распознать инсульт: 5 симптомов, заслуживающих внимание

Изменения зрения. Часто в случае инсульта внезапно ограничивается поле зрения — например, пропадают предметы или люди с левой стороны тела. Также могут возникать нарушения в пространственном зрении, появляются двойные изображения.



Проблемы с речью. Если искажаются слоги и буквы, или человек больше не может говорить, вы должны быстро отреагировать и вызвать врача — это тоже может быть симптомом инсульта.



Головокружение. Само по себе оно еще не определяет инсульт, но в сочетании с другими симптомами его следует рассматривать как четкий предупреждающий сигнал, требующий быстрой помощи.



Мышечные нарушения. Симптомом, позволяющим быстро определить инсульт, может оказаться паралич одной стороны тела, нарушения при прикосновении, безвольное свисание углов рта.



Головная боль и тошнота. Инсульт может вызвать кровотечение в мозге, спровоцировав сильные головные боли. Другими побочными эффектами этого являются тошнота и рвота.

При наличии хотя бы одного из этих симптомов нужно незамедлительно вызвать скорую — у врачей есть 3−4 часа, чтобы помочь. До приезда специалистов необходимо уложить больного на ровную поверхность так, чтобы голова и плечи были выше ног, открыть форточку и снять всю тесную одежду и зубные протезы, в том числе расстегнуть воротничок рубашки, тугой ремень или пояс. Измерьте артериальное давление и ни в коем случае не давайте больному лекарств, не поите и не кормите. При рвоте поверните голову больного набок.