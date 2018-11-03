Как будут дорожать лекарства в России в 2019 году

В 2019 году производители жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов смогут однократно увеличить их стоимость на уровень инфляции, пишет РИА Новости . Цены на другие группы лекарств может подняться в среднем на 10%, сообщили « Известия ».

Сильнее всего подорожают импортные препараты и отечественные, в состав которых входят зарубежные компоненты. Об этом «Известим» рассказали в Аптечной гильдии и подтвердили другие эксперты.

На российском рынке доля препаратов зарубежного производства составляет 43% в натуральном выражении и 70% в денежном, указано в отчете DSM Group по итогам сентября.

В числе причин, которые повлияют на рост цен, они также назвали повышение с начала следующего года в России НДС с 18% до 20%. Из-за этого у компаний вырастут счета на транспорт и коммуналку.

Также лекарства подорожают из-за того, что с 2020 года производителям придется наносить на упаковку специальную маркировку — двухмерный код. С его помощью можно будет увидеть, когда и где лекарство выпущено, каков его срок годности и другую информацию.