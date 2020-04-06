Как делают тесты на коронавирус и сколько больниц превратят в госпитали в Алтайском крае

В Алтайском крае на 6 апреля уже сделали больше 5500 исследований на коронавирус. Девять медицинских учреждений готовятся стать монопрофильными госпиталями для лечения больных с COVID-19.

Не дожидаясь подтверждения

Тесты на коронавирус в Алтайском крае делают в Центре гигиены и эпидемиологии, а также в диагностических центрах.

«Сейчас в крае 12 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Доподлинно установить все контакты инфицированных становится все труднее, поэтому сейчас выявляются пациенты среди тех, у кого есть симптомы, похожие на коронавирус», — рассказала заместитель начальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По ее словам, всю работу с «подозрительными» лицами начинают сразу после получения результатов анализов и не ждут подтверждения диагноза из Новосибирска, от центра биотехнологий «Вектор».

На сегодняшний день проведи 5591 исследование на коронавирус, из них почти 2000 — в диагностических центрах Барнаула, Бийска и Рубцовска. К тестированию присоединятся и частные клиники, сейчас специалисты Роспотребнадзора обучают врачей.

Лаборатория СС0

Новое оборудование и экспресс-тесты

«На первом этапе мощности наших лабораторий хватало на 100 исследований в сутки, — рассказал алтайский министр здавоохранения Дмитрий Попов. — Мы серьезно перегруппировали медицинское оборудования, переместили его в диагностические центры и нарастили мощности. Теперь мы можем делать до 2000 исследований в сутки».

По словам министра недавно в край пришло оборудование из Москвы — новая сертифицированная система ПЦР-диагностики, которая ускоряет исследование биоматериала на коронавирус до 70 минут. В других тест-системах результатов анализа приходится ждать три-четыре часа.

В крае достаточно расходных материалов для анализов, однако экспресс-тестов для всех желающих не существует. «Потому что это трудоемкий процесс, для которого нужно специальное оборудование и обученный персонал», — сказал министр.

Сейчас обследованию подлежат:

люди , прибывшие из-за границы , с клинической картиной

прибывшие из-за границы с клинической картиной люди с внебольничной пневмонией

люди старше 65 лет с клинической картиной

люди в закрытых учреждениях края.

Кроме того, раз в семь дней проверяют медработников, которые работают с выявленными и потенциальными заразившимися.

Карантин. Пандемия. unsplash.com

Всех в Барнаул

В крае идет развертывание девяти монопрофильных госпиталей. Базовой больницей остается 5-я городская на 360 коек (200 из них реанимация). Переоборудована для лечения больных с пневмонией городская больница № 4. Центр охраны материнства и детства готовится оказывать помощь зараженным детям, а роддом больницы № 11 — роженицам. Госпитали развернут также в Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби и Яровом.

Одномоментно эти учреждения смогут принять 1274 заболевших. Министр подчеркнул, что в районных больницах лечить больных с COVID-19 не будут, их транпортируют в Барнаул, в горбольницу № 5, поскольку такие пациенты нуждаются в высококвалифицированной помощи.

Их 447 реанимационных мест, запланированных в крае, пока готовы лишь 96. Однако, по словам министра план развертывания госпиталей предполагает быстрое перераспределение оборудования между медицинскими организациями. «Сегодня составлены списки врачей и другого медицинского персонала которые будут при случае командированы», — отметит министр.