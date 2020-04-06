Как делают тесты на коронавирус и сколько больниц превратят в госпитали в Алтайском крае

Не дожидаясь подтверждения
Тесты на коронавирус в Алтайском крае делают в Центре гигиены и эпидемиологии, а также в диагностических центрах.
«Сейчас в крае 12 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Доподлинно установить все контакты инфицированных становится все труднее, поэтому сейчас выявляются пациенты среди тех, у кого есть симптомы, похожие на коронавирус», — рассказала заместитель начальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По ее словам, всю работу с «подозрительными» лицами начинают сразу после получения результатов анализов и не ждут подтверждения диагноза из Новосибирска, от центра биотехнологий «Вектор».
На сегодняшний день проведи 5591 исследование на коронавирус, из них почти 2000 — в диагностических центрах Барнаула, Бийска и Рубцовска. К тестированию присоединятся и частные клиники, сейчас специалисты Роспотребнадзора обучают врачей.
Новое оборудование и экспресс-тесты
«На первом этапе мощности наших лабораторий хватало на 100 исследований в сутки, — рассказал алтайский министр здавоохранения Дмитрий Попов. — Мы серьезно перегруппировали медицинское оборудования, переместили его в диагностические центры и нарастили мощности. Теперь мы можем делать до 2000 исследований в сутки».
По словам министра недавно в край пришло оборудование из Москвы — новая сертифицированная система ПЦР-диагностики, которая ускоряет исследование биоматериала на коронавирус до 70 минут. В других тест-системах результатов анализа приходится ждать три-четыре часа.
В крае достаточно расходных материалов для анализов, однако экспресс-тестов для всех желающих не существует. «Потому что это трудоемкий процесс, для которого нужно специальное оборудование и обученный персонал», — сказал министр.
Сейчас обследованию подлежат:
- люди, прибывшие из-за границы, с клинической картиной
- люди с внебольничной пневмонией
- люди старше 65 лет с клинической картиной
- люди в закрытых учреждениях края.
Кроме того, раз в семь дней проверяют медработников, которые работают с выявленными и потенциальными заразившимися.
Всех в Барнаул
В крае идет развертывание девяти монопрофильных госпиталей. Базовой больницей остается 5-я городская на 360 коек (200 из них реанимация). Переоборудована для лечения больных с пневмонией городская больница № 4. Центр охраны материнства и детства готовится оказывать помощь зараженным детям, а роддом больницы № 11 — роженицам. Госпитали развернут также в Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби и Яровом.
Одномоментно эти учреждения смогут принять 1274 заболевших. Министр подчеркнул, что в районных больницах лечить больных с COVID-19 не будут, их транпортируют в Барнаул, в горбольницу № 5, поскольку такие пациенты нуждаются в высококвалифицированной помощи.
Их 447 реанимационных мест, запланированных в крае, пока готовы лишь 96. Однако, по словам министра план развертывания госпиталей предполагает быстрое перераспределение оборудования между медицинскими организациями. «Сегодня составлены списки врачей и другого медицинского персонала которые будут при случае командированы», — отметит министр.