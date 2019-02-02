Как это работает. Кратковременное голодание замедляет старение

Японцы изучили образцы крови людей, которые голодали в течение 58 часов. В результате было отмечено повышение уровня 44 метаболитов, 30 из которых были ранее неизвестны науке. Увеличение концентрации разных веществ составило от 1,5 до 60 раз. Также у голодающих повысились уровни лейцина, изолейцина и офтальмат. Концентрация этих веществ понижается с возрастом.



Исследователи сделали вывод, что воздержание от пищи может омолаживать организм: приводит к увеличению концентрации соединений, которые участвуют в синтезе белков и защите клеток от окислительного стресса.



Результаты экспериментов с животными, в которых краткие периоды отказа от пищи увеличивали продолжительность жизни. Ученые рассчитывают, что подробное исследование механизмов этого явления поможет лучше изучить пользу голодания.