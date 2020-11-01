Как и чем мыть мобильный телефон, чтобы он не был рассадником коронавирусов

Американские ученые из Аризонского университета выяснили, что на смартфоне сосредоточено в 10 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Так что ученые советуют дезинфицировать его минимум раз в день. Какое выбрать средство и как это делать? Рассказывает Medportal.ru .

Чем чистить телефон

Спирт, уксус и хлор могут повредить защитную пленку экрана. Абразивные вещества испортят весь корпус. Можно пользоваться съемным чехлом, менять его и обрабатывать антисептическими салфетками или раствором 70% изопропилового спирта.

Другой вариант — использовать дезсредства именно для электроники или специальные УФ-дезинфицирующие устройства. Для тех, кто не готов на такие финансовые жертвы, сгодится даже обычное мыло и вода — от какой-то части микробов вы избавитесь.

Мобильный телефон. CC0

Как чистить телефон

Рассказываем по пунктам.

Выключите телефон и возьмите ткань из микрофибры или другую безворсовую салфетку. Приготовьте дезраствор или смочите салфетку в мыльной воде и отожмите ее. Нельзя распылять раствор прямо на гаджет , распыляйте его на салфетку. Со всех сторон протрите телефон влажным , но не мокрым материалом с антисептиком. Не мочите порт для зарядки! После обработки высушите телефон сухим чистым материалом , мягкой бумажной салфеткой или оставьте его на воздухе в течение пяти минут. Постирайте салфетку , которую использовали , если она не была одноразовой.

Телефон. СС0

Как беречь телефон он загрязнений

Вне дома держите телефон в кармане или сумке, не кладите его на незнакомые поверхности. Временно вернитесь от бесконтактной оплаты к кредиткам.

В общественных местах прикасайтесь к экрану только после того, как вымыли и продезинфицировали руки. И, пожалуйста, не ходите уж с телефоном в туалет.