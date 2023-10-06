Как исправить ситуацию с лекарствами для "льготников"

Важность качественной медицины для страны трудно переоценить. Сохранение здоровья людей — это, в первую очередь, гарантия социального спокойствия. У людей должна быть уверенность, что государство поддержит, когда здоровье даёт сбой.

Как решить проблему?

Своё решение проблемы лекарств для "льготников" и снижения затрат на жизненно необходимые препараты предложила партия "Справедливая Россия — За правду". По словам пресс-службы, социалисты подготовили законопроект "О лекарственном обеспечении". Он уже вносился в Госдуму, но был отвергнут большинством голосов. Осенью 2023 фракция предложит его вновь, потому как считает: лечить людей — государственная задача.

В пресс-службе подчеркнули, что подготовке законопроекта предшествовало масштабное исследование ситуации в сфере здравоохранения. По итогам исследования был разработан большой доклад, среди выводов которого эксперты обозначили такую цифру: более 70% всех льготников покупали лекарства за свой счет. В целом государство участвует в обеспечении лекарствами лишь примерно на 20%. Такой дисбаланс, по мнению руководства партии "Справедливая Россия — За правду" противоречит нормам Конституции о бесплатной и доступной медпомощи.

Отказы рецептов и дефицит

Результаты недавнего исследования Всероссийского союза пациентов говорят о том, что ситуация усугубляется: в этом году 35,8% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями не получили положенные им льготные лекарства, 53% вынуждены были покупать препараты за свой счёт.

Не только исследования сообщают о проблеме недоступности лекарств. Пресс-служба депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева сообщает, что в адрес депутата поступают регулярные сигналы граждан на отказы в рецептах, дефицит бесплатных лекарств в аптеках.

Права пациентов

Законопроект о лекарственном обеспечении, который разработан социалистами, направлен на изменение ситуации. Он предлагает механизм, при котором граждане могут тратить на лекарства из списка ЖНВЛП не более 10% от своих доходов. Траты свыше этого уровня должно компенсировать государство. С учетом роста цен и дефицита препаратов такие изменения законодательства необходимы, - указывает пресс-служба.