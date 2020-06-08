Проверено на себе. Как корреспондент altapress.ru сдавал тест на антитела к коронавирусу и что из этого получилось

Возможность узнать, есть ли у тебя в организме следы пребывания коронавируса — сдать тест на антитела, — появилась в Барнауле недавно. И только в частных медицинских лабораториях. Услуга эта платная, и вовсе не дешевая. Тем не менее я решила протестировать это тестирование и узнать наверняка: подвергалась я атаке зловредного вируса или нет. Сделать это мне удалось. Но не с первого раза.

Где Барнауле делают тесты на антитела к коронавирусу?

Частных лабораторий в Барнауле море — а тесты на антитела к коронавирусу делают не все. В сети, у которой несколько точек по городу, нашлась только одна, которая на это способна. Причем выяснить ее координаты оказалось не просто.

Справочная служба у этой сети централизованная — одна на всю Россию. И вежливый гражданин на том конце провода сначала никак не мог назвать точный адрес в Барнауле. Назвал один, потом другой. А по факту оказался третий.

С чего начать подготовку?

Перед сдачей анализа этот же вежливый консультант посоветовал заполнить анкету на сайте — дескать, на месте меньше потратите времени на формальности.

Так я и сделала. Везде, где надо, поставила галочку: не была (за рубежом в последнее время), не контактировала (с инфицированными), не простужалась (не было острых проявлений ОРВИ). Если укажешь, что был, контактировал или имеешь острые симптомы — вам настоятельно посоветуют сделать анализ на дому.

Правила сдачи анализа крови — на голодный желудок. Поэтому в один прекрасный день я с самого утра, к 7:30, отправилась пешим ходом туда, куда меня послали по телефону.

В медицинском центре в Барнауле. Altapress.ru

Долго ли пришлось ждать-1?

На месте уже была очередь. Небольшая. Но ждать пришлось долго — полчаса, не меньше. Самые нетерпеливые, как обычно, преодолевали социальную дистанции и лезли вперед («мне только результаты получить»).

А через полчаса и я, наконец, проникла внутрь. Меня завернули: в этой лаборатории, как оказалось, у меня кровь на антитела к коронавирусу не возьмут. Надо ехать на другой конец города.

Честно признаюсь: не удивилась. Централизация разных служб в России складывается пока не очень — будь то банки, от которых ты бесконечно ждешь ответа, или «скорые».

В медицинском центре в Барнауле. Altapress.ru

Долго ли пришлось ждать-2?

Во второй раз мне повезло: впереди меня был только один человек, так что я надела маску и зашла внутрь — впускали, естественно, по одному.

Мне быстро измерили температуру тепловизором. Потом попросили сообщить сведения, уже внесенные в анкету. Пока я думала, зачем вводить дважды одно и то же, программа зависла и отказалась вводить данные. Публика снаружи явно не могла понять, почему я так долго нахожусь у стойки.

Но вот, наконец, все формальности завершены, я прохожу в кабинет и у меня берут кровь из вены — это секундное дело (документы заполняли намного дольше). Медик полностью экипирован — защитный костюм, маска и т.п.

На все про все, включая заполнение бумаг, ушло минут 15−20. На вопрос, много ли желающих сдать такие тесты, медик лаконично ответила: «Много».

Медицинский анализ. www.mos.ru

Каковы итоги анализов?

Результаты в лаборатории пообещали прислать в течение недели на электронку. Но уже к вечеру следующего дня я его знала.

Он — отрицательный. Это значит, что коронавируса у меня не было и нет. И иммунитета к нему тоже нет — увы.

Какие тесты я сдавала?

Небольшая, но важная тонкость. В лаборатории мне предложили выбрать, сдать один тест или два. Первый — на антитела класса G. Они говорят о том, что я встретилась с заразой две-три недели назад и мой организм отреагировал, создав более-менее долгосрочный иммунный ответ.

Второй — на антитела класса M. Этот маркер показывает, что с вирусом я встретилась недавно и сейчас он еще во мне или я начала выздоравливать. Если бы он дал положительный результат, это бы означало, что я могу быть заразной.

Что ж, я согласилась на оба.

Лечение больных атипичной пневмонией. Mos.ru

Сколько это стоит

Один тест стоит в разных лабораториях 1−1,3 тыс. рублей. Два теста — соответственно, вдвое дороже.

Но результаты теста на антитела — это вовсе не та справка об отсутствии COVID, которую требуют предъявить в санаториях. Последний вид анализов дешевле.

Какой в этом смысл?

Многие люди — по данным Роспотребнадзора 45% - переносят COVID-19 бессимптомно, но могут быть источниками заразы. Другие переносят в легкой форме, похожей на обычный грипп или ОРВИ. И я просто решила убедиться, миновала меня сия участь или нет.

Некоторые СМИ утверждают, что антитела будто бы вырабатывается не у всех. Но результаты самого масштабного исследования в Нью-Йорке показали: антитела формируются в крови всех переболевших, в том числе в легкой форме.

Горбольница № 5. Подготовка к приему больных с коронавирусом. Дмитрий Лямзин.

Второй вопрос — о точности. Там, где я сдавала кровь, заверили, что их тест высокоспецифичен, точность составляет 98%. И если уж тест положительный, значит, был контакт с коронавирусом.

Но американские ученые все же считают, что тесты на антитела не так уж надежны. Возможны как ложноположительные (сказали, что вирус был, а его не было), так и ложноотрицательные результаты (тест показал, что коронавируса не было, а он был).

Поэтому они советуют сдать тест повторно — если результат отрицательный. И не расслабляться, если он положительный. То есть часто мыть и обрабатывать руки, носить маски (и грамотно их снимать), соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей.

Анализы. Коронавирус. CC0

Защитят ли антитела от повторного заражения?

Антитела это молекулы, которые «прилипают» к вирусу, если он снова попал внутрь, и быстро его обезвреживают. Организм, имеющий антитела, может справиться с болезнью, если инфекция вновь в него попадет. Если у человека в крови есть антитела к коронавирусу, значит, скорее всего, он встречался с COVID-19. И иммунитет у него есть.

«Сейчас нет оснований думать, что при наличии антител иммунитета нет», — объяснил зав. лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов «Медпорталу».

Но на многие важные вопросы еще нет ответов. Неизвестно, достаточно ли защищен организм человека, перенесшего инфекцию в легкой или бессимптомной форме? Как долго приобретенный иммунитет будет нас защищать?

Утешает, что ученые сейчас очень энергично их ищут — так что каждый день приближает нас к понимаю.