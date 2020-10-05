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Здоровье

Как коварный коронавирус может проникнуть в квартиру, рассказала эксперт

Коронавирус может попасть в дом вместе с продуктами и обувью, а также через вытяжку от зараженных соседей, рассказала «Вечерней Москве» врач-терапевт Лариса Алексеева.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

«Коронавирус вполне может попасть в вашу квартиру через вытяжку от болеющих соседей», — заявила Алексеева.

Люди могут принести коронавирус в дом с продуктами из магазина или на уличной обуви.

Алексеева посоветовала мыть все упаковки, которые куплены в магазине, а также чистить обувь с мылом или обрабатывать ее спиртом. По ее словам, это поможет убить коронавирус и не заразиться. Кроме этого, врач посоветовала менять фильтр на вытяжке хотя бы раз в год.

Медицинские маски нужно часто менять и не притрагиваться руками к внешней стороне повязки, пишет ura.ru. В противном случае средство защиты будет неэффективно. Выбрасывать маску необходимо в герметичном пакете.

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