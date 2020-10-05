Как коварный коронавирус может проникнуть в квартиру, рассказала эксперт

«Коронавирус вполне может попасть в вашу квартиру через вытяжку от болеющих соседей», — заявила Алексеева.
Люди могут принести коронавирус в дом с продуктами из магазина или на уличной обуви.
Алексеева посоветовала мыть все упаковки, которые куплены в магазине, а также чистить обувь с мылом или обрабатывать ее спиртом. По ее словам, это поможет убить коронавирус и не заразиться. Кроме этого, врач посоветовала менять фильтр на вытяжке хотя бы раз в год.
Медицинские маски нужно часто менять и не притрагиваться руками к внешней стороне повязки, пишет ura.ru. В противном случае средство защиты будет неэффективно. Выбрасывать маску необходимо в герметичном пакете.