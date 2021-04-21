Как месяц рождения влияет на здоровье, рассказал известный доктор

Дата рождения вполне может влиять на здоровье человека. Риск получить то или иное заболевание напрямую связан с месяцем, в котором человек появился на свет, рассказал заслуженный врач Москвы и телеведущий Александр Мясников.

Он сослался на данные Колумбийского университета в США, где в конце XX века проанализировали медицинские карты около 1,5 млн человек.

Выяснилась закономерность — в те или иные месяцы рождения люди часто получают одинаковые заболевания, предупредил медик в эфире телеканала «Россия 1».

Так, у родившихся в январе чаще была гипертония и кардиомиопатия.

У тех, кто появился на свет в феврале, выявили больше проблем с дыхательной системой.

Люди, отмечающие день рождения в марте, склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии.

У родившихся в апреле чаще бывает стенокардия, а у майских — низкий вес при рождении.

У рожденных в июне нашли предрасположенность к инфаркту миокарда, в июле — к гипертонии и болезням мочевыводящих путей, а в августе — к астме.

Появившиеся на свет в сентябре испытывают проблемы с желудком, в октябре — с аллергическими реакциями, а в декабре — со склонностью к травмам и ушибам.

Лучший месяц

Лучшим месяцем для рождения Мясников назвал ноябрь. Те, кому повезло родиться в этом месяце, подвержены наименьшей вероятности появления ишемической болезни сердца, аритмии и рака легких, пишет News.ru.

Генетика

По мнению Мясникова, такие предрасположенности не связаны с генетикой людей. Это, предположил он, скорее статистический факт.

Кремлевский доктор

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

До лета прошлого года возглавлял информационный центр мониторинга ситуации с коронавирусом.