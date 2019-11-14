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Как начать следить за здоровьем

Врачи рекомендуют начинать оценку состояния здоровья и профилактику возможных болезней с самого простого и недорого лабораторного исследования — клинического анализа крови. Его результаты помогут специалисту сориентироваться, нужно ли назначить дополнительные исследования — и если да, то какие.

Лабораторные исследования.
Лабораторные исследования.
Фото: архив лаборатории "Гемотест"

Клинический анализ крови — это комплексное лабораторное исследование, во время которого биоматериал исследуют по 21 показателю: современные автоматические анализаторы измеряют количество разных клеток крови и их процентное соотношение, оценивают концентрацию гемоглобина, при помощи которого все органы и ткани получают кислород, цветовой и некоторые другие показатели крови. Благодаря своей информативности анализ используется для первичной диагностики большинства известных человечеству болезней — от анемий и рака до инфекций и аллергий.

Врачи советуют регулярно сдавать анализ крови даже здоровым людям, которые редко появляются в поликлинике или вообще не ходят к врачам: в большинстве случаев показатели крови начинают меняться задолго до появления первых симптомов болезни, поэтому исследование может помочь избежать проблем в будущем.

Лабораторные исследования.
Лабораторные исследования.
Фото: архив лаборатории «Гемотест»

До 31 декабря 2019 года на общий анализ крови в Сибири действует специальная цена. Лаборатория «Гемотест» снизила цену на клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (измерением скорости оседания эритроцитов) во всех отделениях Сибирского федерального округа до 190 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно).

Результаты исследования можно будет получить уже через 1 день после взятия крови по электронной почте, в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или забрать в любом лабораторном отделении (не обязательно том же, где сдавался анализ). Расшифровать результаты и выявить изменения показателей, при которых нужно обратиться ко врачу, бесплатно помогут консультанты контакт-центра.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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