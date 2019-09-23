Как не заболеть ОРВИ и привиться от гриппа

В крае начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За неделю с 9 по 15 сентября зарегистрировано 16,1 тыс. случаев. Это на 13% ниже аналогичного периода прошлого года. Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано. Региональный Роспотребнадзор советует соблюдать режим сна и бодрствования, не посещать места, где чихают, и сохранять положительный настрой.

Кому положена бесплатная прививка

Согласно национальному календарю профилактических прививок обязательно должны быть привиты от гриппа:

дети с 6 месяцев и дети , посещающие детские сады,

посещающие детские сады, школьники и студенты,

работники медицинских и образовательных организаций,

работники транспорта и коммунальной сферы,

беременные,

лица старше 60 лет,

лица , страдающие хроническими заболеваниями,

страдающие хроническими заболеваниями, лица , проживающие в домах престарелых

проживающие в домах престарелых лица , подлежащие призыву на военную службу.

Вакцинация проводится бесплатно в медицинских организациях края по месту жительства.

Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп. СС0

Какими будут вирусы гриппа — 2019

Штаммы гриппа каждый год разные. В соответствии с ними каждый год разрабатывается вакцина. Поэтому врачи рекомендуют прививаться каждый год новой вакциной, которая максимально эффективна именно для планируемых штаммов.

Все вакцины, которые применяются в этом году, содержат вирусы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне:

— H1N1, который стал причиной пандемии в мире в 2009 году (A/Brisbane)

— H3N2 (вирус, подобный, A/Kansas)

— вирус, подобный B/Colorado (линия B/Victoria).

Как правило, помимо гриппа, в крае будут циркулировать больше 200 негриппрозных вирусов и инфекций — ОРВИ.

Простуда , грипп. Лекарства. СС0

Есть ли в крае вакцины от гриппа

Из федерального бюджета в край уже поступило 535 762 доз противогриппозной вакцины (44% от заявки).

Всего в сентябре-октябре из федерального бюджета в край планируется поступление 1,235 млн. доз противогриппозной вакцины, которые позволят привить 1,215 млн. человек и охватить прививками против гриппа 51,4% населения края.

На 20 сентября против гриппа уже привились 454,12 тыс. человек, из них 327,15 тыс. взрослых и 126,97 тыс. детей.

Препарат для прививок от гриппа. Анна Зайкова

Почему важно привить весь коллектив

Иммунизация населения против гриппа имеет две цели: индивидуальная защита привитого человека и формирование коллективного иммунитета среди работников. Коллективный иммунитет дает дополнительную степень защиты привитым и снижает вероятность заболевания непривитых членов коллектива.

Жители края, которые не охвачены бесплатными прививками, могут поставить их за свой счет или за счет работодателей. Таких, по данным Роспотребнадзора на 16 сентября, всего 150 человек. Этого недостаточно для создания коллективного иммунитета.

«Руководителям предприятий всех форм собственности необходимо позаботиться о профилактике ОРВИ и гриппа среди своих сотрудников и своевременно провести их иммунизацию против гриппа», — подчеркивает Роспотребнадзор. Затраты на прививки значительно ниже экономических потерь, которые несет каждый работодатель в результате болезни сотрудников.

В Алтайском крае прививают против «свиного» гриппа. Анна Зайкова

Как не заболеть гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор рекомендует жителям края воздержаться от посещения коллективов, где есть заболевшие люди, или прикрывать рот и нос платком или медицинской маской. А также:

Соблюдать правила личной гигиены ( чаще мыть руки , полоскать рот и нос) Регулярно проветривать помещения , увлажнять воздух , ежедневно проводить влажную уборку Одеваться по погоде , не переохлаждаться при нахождении на улице Полноценно питаться , употреблять витамины.

В качестве профилактики врачи советуют:

полноценный сон;

правильное , сбалансированное питание;

сбалансированное питание; ежедневную двигательную активность;

ежедневные закаливающие процедуры;

отказ от вредных привычек;

профилактику стресса;

положительный эмоциональный настрой.

При первых признаках заболевания нужно обращаться к врачу и не заниматься самолечением, поскольку отличить особенно опасный грипп от других вирусов может только врач на основе анализов.

Особенное внимание стоит уделить детской профилактике: среди заболевших ОРВИ в Алтайском крае 75% составляют дети в возрасте до 14 лет.