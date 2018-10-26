Скандал. Как оптимизация и махинации уничтожают районную больницу в Алтайском крае

Алтайская полиция расследует уголовное дело по факту растраты денежных средств в Кытмановской ЦРБ. По данным altapress.ru , речь идет как минимум о 8 млн рублей. Этому расследованию предшествовала гора жалоб от сотрудников ЦРБ на плохие условия работы и отношение руководства. Люди до сих пор продолжают писать в разные инстанции, но ситуация только накаляется. В больнице острая нехватка кадров, медики работают сверхурочно за мизерную зарплату, а пациенты жалуются на несвоевременное оказание помощи.

Оптимизировать больше некуда

За несколько лет в бригадах кытмановского отделения скорой медицинской помощи (ОСМП) число фельдшеров сократилось с 16 человек до шести. Это неизбежно привело к тому, что «скорая» порой просто не успевает вовремя помочь людям. Так, в сентябре 2018 года на трассе недалеко от больницы случилось жуткое ДТП: машина на скорости влетела в человека, который толкал автомобиль. В результате мужчина оказался зажат между двумя транспортными средствами.

«Скорая» в этот момент была в селе Черкасово, за 35 км от райцентра. Помогать несчастному в нарушение должностной инструкции прибежала диспетчер. Ситуация осложнялась тем, что в ЦРБ отсутствовал реаниматолог. В результате мужчине отняли обе ноги — одну в кытмановской больнице, другую в Барнауле. По этому поводу краевой минздрав уже начал проверку. И это далеко не единственный подобный случай.

Вадим Черных,

фельдшер «скорой помощи» в «Кытмановской ЦРБ»:

Сейчас и. о главврача озаботилась тем, чтобы создать еще одну бригаду «скорой». Но создавать ее уже не из кого. Все, кто мог, поувольнялись и нашли другую работу. Сейчас по факту работают четыре фельдшера — кто-то один все время в отпуске, а еще один человек за свой счет уехал на вахту. У нас пять водителей и четыре диспетчера. А по штатному расписанию должно быть 20 фельдшеров, 11 водителей и 6 диспетчеров.

В «Кытмановской ЦРБ». Вадим Черных для altapress.ru

Штатная и фактическая численности работников сильно разнятся не только в ОСМП. Так, в расписании указано целое детское отделение с 10 койками в круглосуточном стационаре и соответствующим числом сотрудников. Его закрыли в сентябре 2018 года из-за отсутствия в больнице педиатра. Больных детей кладут либо в инфекционное отделение, либо везут в Заринск за 50 км. В ЦРБ уже давно не рожают — едут в города, а если не успевают, роды приходится принимать по дороге в «скорой помощи» либо в хирургии на гинекологическом кресле.

Одна машина — один фельдшер

Фельдшер Вадим Черных работает в ЦРБ уже шесть лет. Он и его коллеги обслуживают 33 населенных пункта, в которых живут 12 тыс. человек. Самая отдаленная точка обслуживания находится в 43 км. За эту работу 29-летний парень получает около 10 тыс. рублей.

Вадим Черных,

фельдшер «скорой помощи» в «Кытмановской ЦРБ»:

С 9 ноября 2017 года бригада состоит из одного фельдшера и водителя, что противоречит приказу Минздрава РФ. Более того — и в день, и в ночь у нас работает всего одна машина. Днем еще как-то справляемся, часть запросов перекрывает поликлиника, а ночью можем опоздать на вызов на час и даже больше. Бывает, уедешь в какое-нибудь отдаленное село, а там сложный случай. И на два-три часа бригада застряла на вызове.

Кытманово. altapress.ru

В 2012 году, когда Вадим только начинал работать, в кытмановском ОСМП формировали бригады по два человека, как положено. Работали сутки через трое. Затем штат начали сокращать, переводить фельдшеров в медсестры отделений. При этом нагрузка оставалась прежней: днем работала одна бригады «скорой помощи», ночью две. Это привело к тому, что сотрудникам пришлось трудиться сверхурочно.

Вадим Черных,

фельдшер «скорой помощи» в «Кытмановской ЦРБ»:

По производственному календарю мужчины должны работать до 184 часов в месяц, женщины до 165,6 часов. После сокращений мы стали трудиться в режиме сутки через сутки фактически за ту же зарплату. Лично у меня доходило до 295 часов в месяц — это больше нормы в 1,5 раза. Разумеется, никого это не устраивало. И я стал настаивать на доплате за сверхурочную работу. Вместо этого руководство больницы решило еще сэкономить и сократило число фельдшеров в бригадах.

«Работаем за троих , а до ставки не дотягиваем»

Кытмановская ЦРБ переживает серьезную нехватку кадров. Молодые специалисты не торопятся туда ехать. Их можно понять — отдельное жилье не предоставляют, имеющееся общежитие находится в запущенном состоянии, да и условия труда, мягко говоря, непростые. У действующих сотрудников тоже много вопросов к руководству больницы.

В «Кытмановской ЦРБ». Отделение скорой медицинской помощи. Вадим Черных для altapress.ru

Вадим Черных,

фельдшер «скорой помощи» в «Кытмановской ЦРБ»:

На работе помимо своих обязанностей я выполняю функции санитаров и медсестер: вожу пациентов на рентген, беру у них кровь на анализ. В свои законные выходные я занимаюсь сопровождением пациентов в лечебные учреждения Барнаула, Заринска, Бийска. Командировочные и суточные за это не дают, оплачивают как обычную смену. Дополнительных выходных за это я тоже не получаю.

Фельдшеры «скорой помощи» в райцентре выполняют функцию приемного отделения, которого в ЦРБ официально нет.

Вадим Черных,

фельдшер «скорой помощи» в «Кытмановской ЦРБ»:

Люди просят помощи, и мы не можем им отказать: накладываем гипсовые повязки, зашиваем всевозможные раны, удаляем клещей, инородные тела из глаз и так далее. Эта работа не оплачивается.

В «Кытмановской ЦРБ». Комната отдыха водителей. Вадим Черных для altapress.ru

Впридачу к этому у сотрудников больницы возникла масса вопросом по поводу правильности начисления зарплат. Пытаясь разобраться, фельдшер обнаружил в копии своего трудового договора исправления, сделанные «задним числом» и несоответствия с законодательством.

Вадим Черных,

фельдшер «скорой помощи» в «Кытмановской ЦРБ»:

Со мной заключали договор, в котором была прописана 40-часовая рабочая неделя. А в копии через некоторое время исправили на 39-часовую. А еще изменили даты выплаты зарплаты и аванса. С апреля 2018 года у меня уменьшился оклад якобы из-за того, что я не дорабатываю до ставки. Из-за этого я недополучаю и «президентские» стимулирующие выплаты. Но поскольку работодатель не может мне обеспечить нужное количество часов, он обязан доплачивать мне до ставки. Тем более, что сейчас я выполняю двойную работу, ведь второго фельдшера в бригаде нет.

Круговорот дополнительных соглашений

Претензии к руководству ЦРБ по поводу своих зарплат имеют не только фельдшеры ОСМП, но и медсестры других отделений. Несколько человек на условиях анонимности подтвердили altapress.ru ситуацию. Людей заставляли подписывать допсоглашения к трудовым договорам, которые сокращают их рабочий день, а следовательно, и зарплату. При этом медики все равно трудятся сверхурочно «за просто так».

В «Кытмановской ЦРБ». Отделение скорой медицинской помощи. Вадим Черных для altapress.ru

Условия труда не устраивают многих, но люди опасаются открыто выражать недовольство — потому что работать больше негде. Бороться с несправедливостью решаются лишь единицы. Помимо фельдшера Вадима Черных, одним из таких борцов оказался зуботехник Олег Овсянников. Он сумел «выбить» у руководства больницы 157 тысяч рублей — их ему просто не доплатили.

Олег Овсянников,

зуботехник «Кытмановской ЦРБ»:

Через 3,5 года после того, как я устроился в больницу, выяснилось, что мне не начисляли ни оклад, ни районный коэффициент, ни стажевые, ни доплату за вредность условий труда — только оказание платных услуг. Я обратился к тогдашнему главврачу Светлане Трейер, но она не захотела решить проблему мирно. Мне пришлось идти в прокуратуру.

Через полгода зуботехнику выдали на подпись допсоглашение к трудовому договору, в котором урезали его рабочий день на полчаса и убрали должностной оклад.

Кытмановская ЦРБ. Иван Энгель , «Сельский Вестник»

Олег Овсянников,

зуботехник «Кытмановской ЦРБ»:

Я эту филькину грамоту подписывать не стал и вернул им обратно. Они мне выкатили новое допсоглашение. В нем тоже нашлись косяки. Пришлось изучать Трудовой кодекс РФ и разжевывать юристу больницы, что в допсоглашении не изменяются условия основного трудового договора.

Этот вопрос в итоге урегулировали, но у Олега появилась новая претензия. Мужчина обнаружил, что коэффициент за работу в сельской местности входит в его оклад, а не начисляется «сверху». С этой проблемой он обратился к замглавврача по экономическим вопросам Максиму Суздалеву.

Олег Овсянников,

зуботехник «Кытмановской ЦРБ»:

Мы с ним так и не смогли договориться. Он уверен, что сельский коэффициент должен входить в оклад. Сейчас я собрал все допсоглашения, свой трудовой договор, все заверил и со всем этим намерен идти в суд. Приблизительно мне еще должны 43 тысячи рублей.

Кытмановская ЦРБ. Вадим Черных для altapress.ru

Нет денег на форму — есть на премии

Сфера хозяйственного обеспечения ЦРБ тоже «хромает». Так, одна из машин «скорой помощи» сломана уже полгода. Одну из ставок механика медучреждения занимает замглавврача по экономическим вопросам Максим Суздалев. На вопросы altapress.ru по этому поводу он заявил, что отвечает только за документацию, а за техсостояние автомобилей несет ответственность другой специалист. На днях сломалась вторая машина — рабочих осталось всего две.

Вадим Черных,

фельдшер «скорой помощи» в «Кытмановской ЦРБ»:

Представьте, что на одной машине мы повезем пациента в город, другая будет на вызове. Если в это же время случится экстренная ситуация, никто не поможет. Потому что нет ни машины, ни бригады. Зато наш замглавврача и по совместительству механик спокойно использует служебный транспорт для того, чтобы возить продукты в свой магазин в Заринске. И открыто всему персоналу в этом сознается: «Да всего-то один раз такое было».

Спецодежду кытмановские медики в течение нескольких лет приобретали за свой счет либо ходили «в штатском». Компенсации за это никто из медиков не получал. Почему больница не нашла денег на форму, остается загадкой.

Вадим Черных,

фельдшер «скорой помощи» в «Кытмановской ЦРБ»:

За шесть лет работы до недавнего времени мне лишь однажды выдали один медицинский костюм, хотя на закупку спецодежды минздрав каждый год должен выделять деньги.

В «Кытмановской ЦРБ». Отделение скорой медицинской помощи. Вадим Черных для altapress.ru

Последний раз косметический ремонт в отделении скорой помощи фельдшеры делали своими руками. Краску и необходимые материалы приобрела больница. А неравнодушный пациент, которого привело в ужас состояние пола в отделении, купил линолеум.

Зато на премии в День медицинского работника руководство ЦРБ деньги находит. Каждый год в этот праздник сотрудников торжественно собирают в сельском ДК. На этом мероприятии обязательно вручают благодарности и вознаграждения главному бухгалтеру, заму по лечебной части, заму по экономическим вопросам и другим. Рядовых сотрудников поощряют далеко не всегда.

Вадим Черных,

фельдшер «скорой помощи» в «Кытмановской ЦРБ»:

За все время работы я получил премию один раз — 500 рублей в этом году. Больше таких поощрений не было. В прошлом году нашим санитаркам выдали премию по сто рублей. Так они пришли и швырнули их прямо на стол главврачу.

Жалобы , штрафы и уголовное дело

После многочисленных жалоб сотрудников больницы краевой минздрав проверил деятельность ЦРБ и нашел массу нарушений, в том числе по начислениям зарплат и обеспечению спецодеждой. Как рассказали altapress.ru в ведомстве, руководство больницы допускало ошибки в расчетах, неверно трактовало нормативные акты, плохо контролировало внутреннюю документацию.

Кытмановская ЦРБ. Вадим Черных для altapress.ru

Часть нарушений должны были устранить до 1 октября, по остальным «работа продолжается». Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Государственная трудовая инспекция оштрафовала больницу за то, что ряд сотрудников не ознакомили с коллективным трудовым договором и локальным актами, а также не выдавали средства индивидуальной защиты.

Прокуратура края также нашла факты нарушения пяти статей Трудового кодекса РФ (они касаются выплаты зарплаты и выдачи формы). Однако руководство ЦРБ заявило altapress.ru, что по ряду претензий они уже решили вопрос, а часть случаев опровергли.

Также минздрав обнаружил в больнице «факты несоответствия по вопросам оказания медицинской помощи». О чем идет речь, не совсем понятно, но возможно, это касается уголовного дела, которое возбуждено по факту растраты бюджетных средств. Ряд сотрудников ЦРБ говорят о том, что в медучреждении оформляли бумаги по диспансеризации и получали деньги за пациентов, которые по факту не проходили обследование.

«В рамках уголовного дела проводятся бухгалтерские экспертизы, по заключениям которых будет установлена сумма причиненного ущерба», — ответили на запрос altapress.ru о подробностях расследования в ГУ МВД по Алтайскому краю. В минздраве сообщили, что их проверка фактов нарушений диспансеризации не выявила.

Перед началом масштабных проверок с должности главврача ушла Светлана Трейер. В начале 2018 года, когда больницу уже проверяли правоохранители и минздрав, уволилась бухгалтер Ольга Воронцова. Известно, что их допрашивали в рамках уголовного дела, но никаких обвинений никому пока не предъявили.

В августе 2018 года работники больницы составили коллективное заявление, в котором попросили прокуратуру Алтайского края и МО МВД России «Кытмановский» разобраться не только в денежных недостачах, но и в нарушениях их трудовых прав.

Эпизод IV. Новая надежда

Обязанности главврача кытмановской ЦРБ сейчас исполняет Маргарита Трейер. Она рассказала altapress.ru, что старается решать проблемы работников по мере их поступления. Сейчас фельдшерам выдали по два комплекта одежды — зимнюю и летнюю. В больнице приводят в порядок документацию.

Маргарита Трейер,

и.о главврача «Кытмановской ЦРБ»:

Не хотелось бы, конечно, чтобы про нас писали в таком ключе. У нас только все начало налаживаться, с работниками выстроился диалог. Нам специалисты нужны, нехватка кадров страшная. Кто к нам работать поедет после вашей публикации? Кто людей лечить будет?

Руководство медучреждения также выступило с инициативой внести изменения в коллективный трудовой договор. Сейчас этот вопрос обсуждают со всеми сотрудниками. Altapress.ru надеется, что больнице удастся вырулить из той сложной ситуации, в которой она оказалась.

В распоряжении редакции имеются все документы, подтверждающие изложенные в тексте факты.