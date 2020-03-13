Как остановить коронавирус рассказал эксперт. Особое мнение

Карантинные мероприятия должны быть направлены не только на предотвращение завоза инфекции — это важно, конечно, но завоз ее неизбежен, считает врач.
Массовые мероприятия
«Надо подумать и о проведении массовых мероприятий — хорошо бы их все-таки отменить. Потому что разобщение людей в сегодняшних условиях — самая действенная мера профилактики, как при любой респираторной инфекции, к которой относится и новый коронавирус, и грипп», — убежден он.
Сигнал для властей
По мнению доктора, решение всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — сигнал для властей всех стран вдумчиво отнестись к противоэпидемическим мероприятиям, а для врачей — быстрее составить мнение об использованных схемах лечения.
«Их уже опробовал Китай) и выбирать эффективные варианты терапии, поскольку этиотропных (нацеленных на новый коронавирус) лекарств нет», — отметил Яковлев.
Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею с мячом в Сибири перенесли из-за коронавируса. А петербургские власти приняли решение не проводить в этом году Международный экономический форум, пишет «Росбалт».