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Здоровье

Как остановить коронавирус рассказал эксперт. Особое мнение

Бывший главный врач больницы им. Боткина Алексей Яковлев, уволенный после побега пациентов из-под коронавирусного карантина, рассказал «Доктору Питеру», какие меры позволят сдержать распространение COVID-2019.

Фестиваль. Концерт.
Фестиваль. Концерт.
СС0

Карантинные мероприятия должны быть направлены не только на предотвращение завоза инфекции — это важно, конечно, но завоз ее неизбежен, считает врач.

Массовые мероприятия

«Надо подумать и о проведении массовых мероприятий — хорошо бы их все-таки отменить. Потому что разобщение людей в сегодняшних условиях — самая действенная мера профилактики, как при любой респираторной инфекции, к которой относится и новый коронавирус, и грипп», — убежден он.

Сигнал для властей

По мнению доктора, решение всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — сигнал для властей всех стран вдумчиво отнестись к противоэпидемическим мероприятиям, а для врачей — быстрее составить мнение об использованных схемах лечения.

«Их уже опробовал Китай) и выбирать эффективные варианты терапии, поскольку этиотропных (нацеленных на новый коронавирус) лекарств нет», — отметил Яковлев.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею с мячом в Сибири перенесли из-за коронавируса. А петербургские власти приняли решение не проводить в этом году Международный экономический форум, пишет «Росбалт».

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