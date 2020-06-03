Как отличить сезонную аллергию от коронавируса, рассказал эксперт

Коронавирус имеет ряд симптомов, схожих с сезонной аллергией, из-за чего россияне, столкнувшиеся с ней, может заподозрить у себя COVID-19, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Но у схожих между собой симптомов аллергии и коронавируса существуют отличия.

«Аллергики ощущают заложенность, что-то в носу свербит, чешется. Характерный симптом — чихание, слизетечение. При COVID-19 чихания нет», — заявил врач «Пятому каналу».

При сезонной аллергии так же, как и при коронавирусе, присутствует сухой кашель, однако и он проявляется по-разному, говорит эксперт.

У аллергиков это покашливания, иногда сопровождающиеся свистом, а при COVID-19 кашель становится надсадным, присутствует боль в груди, отметил Болибок.

Также важным отличием аллергии от COVID-19 является отсутствие температуры, пишет ura.ru. По мнению эксперта, если температура тела в норме, то подозревать коронавирус не стоит.

А вообще больного коронавирусной инфекцией можно выявить только с помощью лабораторных тестов. По их результатам определяют соответствующие антитела, которые указывают на инфекцию в организме человека.