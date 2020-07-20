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Здоровье

Как пережить резкие перепады температур, рассказал эксперт

Во время резких перепадов температуры люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны беречь себя от стрессов и переживаний.

Сердце.
Сердце.
unsplash.com

Как метеозависимым перенести смену погоды от жары к дождям, рассказал глава Уральского института кардиологии Ян Габинский.

«Уже настолько все устали от этой жары. Здесь речь идет о том, что может меняться влажность, барометрическое давление, и это все влияет на регуляцию сердечно-сосудистой деятельности. В этих условиях не надо дополнительных физических усилий, эмоциональных нагрузок. Нужно попытаться избегать стрессовых ситуаций», — уверен кардиолог.

Не стоит прекращать принимать лекарственные препараты и следить за своим артериальным давлением, пишет ura.ru.

Изменяющиеся погодные условия значительно влияют на сердечно-сосудистую систему человека.

«Сердечно-сосудистый тонус меняется в зависимости от погодных, магнитных условий, от влажности воздуха», — отметил Габинский.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первые полгода 2020 года в России стали самыми теплыми за весь период инструментальных метеонаблюдений.

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