Как победить ковид за три недели, рассказал сибирский эксперт

Победить новый всплеск коронавируса за две-три недели можно, заявил член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов, пишет Lenta.ru.

Для этого нужно два условия — активная вакцинация от COVID-19 и чтобы россияне стали поголовно носить маски.

«Если будем интенсивно вакцинироваться, поголовно и аккуратно носить маски, то мой прогноз — оптимистический. Пик уйдет через две-три недели. В противном случае многим можно начинать присматривать себе больницу, а может, и гробик», — сказал профессор.

Он подчеркнул, что вариантов развития пандемии остается достаточно много. Что будет происходить дальше — зависит исключительно от поведения каждого человека.