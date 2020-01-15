Как поликлиники Алтайского края принимают пациентов после смены графика работы

С 2020 года все взрослые поликлиники и поликлинические отделения Алтайского края перешли на новый график приема пациентов — с 08:00 до 20:00. Что именно изменилось в работе медучреждений — в материале altapress.ru.

Зачем изменили график

Теперь в расписании всех врачей появились часы вечернего приема. Начальник отдела организации медицинской помощи Жанна Вахлова рассказала, что такое нововведение позволит работающим гражданам попасть на прием к терапевтам и узким специалистам.

На официальном сайте региона отмечается, что со временем на новый режим планируется перевести и детские больницы края.

Записаться на прием к врачу можно через регистратуру, портал «Госуслуги», инфоматы и по телефону.

В больнице. altapress.ru

Справятся ли врачи с нагрузкой

Теперь все структуры поликлиники (регистратура, отделения, кабинет неотложной медицинской помощи) работают с 08:00 до 20:00. Но внутренний график работы составляет индивидуально главный врач, исходя из кадровых возможностей и потребностей населения.

Обязательный пункт — участковый врач-терапевт должен работать на приеме не менее пяти часов. Вместо трех-четырех, как установлено сейчас.

Жанна Вахлова,

начальник отдела организации медицинской помощи:

Мы не имеем права нарушить временную норму, которую должен вырабатывать каждый сотрудник. Приказ коснулся расписания работы поликлиник, а не конкретных врачей. Условно говоря, если врач сегодня принимает с 08:00 до 13:00, то завтра — с 15:00 до 20:00. Те же пять часов. Таким образом, мы не увеличиваем норму рабочего времени, а только меняем график приема. Все остается в рамках трудового законодательства.

Как будут оказывать медпомощь на дому

Еще одним новшеством стало то, что доктора будут реже ходить на домашние вызовы, их заменят бригады неотложной помощи. За счет этого терапевтам продлили время приема больных в поликлиниках.

Врачи , больница unsplash

Жанна Вахлова,

начальник отдела организации медицинской помощи:

Бригада неотложной помощи выезжает на дом и обслуживает пациентов при повышении температуры, артериального давления или других неотложных вызовах, если пациент не может обратиться в поликлинику самостоятельно. Ключевая фигура в бригаде — фельдшер. Но если он понимает, что компетенции недостаточно, то может вызвать на помощь врача. Однако возможностей у бригады больше — укомплектованы они лучше, врач же идет «с одним фонендоскопом».

В любом случае, пять часов — это неполный рабочий день врача. Время остается, в том числе и для работы с пациентами на дому.

Жанна Вахлова,

начальник отдела организации медицинской помощи:

Если терапевт знает, что на его участке есть хронический больной, который давно у него не появлялся и физически не может прийти, то должен сам планировать посещение в остаток рабочего времени.

Больница. СС0

Мнения пациентов

Корреспондент altapress.ru сходила в одну из поликлиник Барнаула и спросила мнение пациентов об изменении графика работы врачей.