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Здоровье

Как получить справку о болезни COVID-19, если нет больничного листа

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Как взять справку о том, что переболел COVID-19, если сидел дома и не брал больничный лист». Вот что говорит об этом алтайский минздрав.

Вирус, болезнь.
Вирус, болезнь.
visualhunt.com

Если вы переболели коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев и имеете подтвержденную учетную запись на Госуслугах, то получите сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 и QR-код.

Если не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то не сможете получить QR-код о перенесенной болезни. Если данных о том, что вы переболели, нет в федеральном регистре заболевших, вам нужно сдать ПЦР-тест и получить QR-код, подтверждающий наличие отрицательного ПЦР-теста.

QR-код на сертификате переболевшего может быть использован в течение шести месяцев с даты выздоровления.

Поликлиника.
Поликлиника.
zdravalt.ru.

Если переболели без обращения к врачу или вам не поставили диагноз COVID-19, оформить сертификат не получится, даже если есть положительный тест на антитела. Для получения QR-кода можно сдать ПЦР-тест или сделать прививку.

Что делать, если нет учетной записи на Госуслугах

Если диагноз COVID-19 был поставлен, а от больничного листа вы отказались, информация о болезни все равно будет содержаться в вашей медицинской карте в поликлинике по месту жительства. Независимо от того, кто брал тесты и ставил диагноз.

Нужно позвонить в поликлинику и уточнить, как получить справку о перенесенном заболевании.

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