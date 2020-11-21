Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 ноября -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Как правильно чистить зубную щетку? Инструкция от стоматолога

Немецкий врач-стоматолог Марк Дерозье настаивает, что нескольких секунд под проточной водой недостаточно для очищения зубной щетки. Он объяснил, как это делать правильно.

Стоматолог. Лечение зубов.
Стоматолог. Лечение зубов.
СС0

Стоматолог рассказал, что в полости рта обитают разные типы бактерий. Там хорошие и плохие бактерии могут взаимодействовать друг с другом и оставаться в равновесии.

Но на зубной щетке совершенно другая среда. Если ее неправильной чистить, на ней может активизироваться рост плохих бактерий. Сохраняясь на щетине, они затем попадают в рот, пишет «Медик.Форум».

По словам врача, для очистки головки щетки ее следует поместить в стакан перекиси водорода на 15 минут. Перекись можно заменить на антибактериальный ополаскиватель для рта.

После замачивания необходимо тщательно ополоснуть зубную щетку под теплой водой, чтобы смыть остатки перекиси водорода. Затем дайте ей полностью высохнуть.

Также врач напомнил, что зубную щетку нужно менять каждые три месяца.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость