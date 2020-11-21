Как правильно чистить зубную щетку? Инструкция от стоматолога

Немецкий врач-стоматолог Марк Дерозье настаивает, что нескольких секунд под проточной водой недостаточно для очищения зубной щетки. Он объяснил, как это делать правильно.

Стоматолог рассказал, что в полости рта обитают разные типы бактерий. Там хорошие и плохие бактерии могут взаимодействовать друг с другом и оставаться в равновесии.

Но на зубной щетке совершенно другая среда. Если ее неправильной чистить, на ней может активизироваться рост плохих бактерий. Сохраняясь на щетине, они затем попадают в рот, пишет «Медик.Форум».

По словам врача, для очистки головки щетки ее следует поместить в стакан перекиси водорода на 15 минут. Перекись можно заменить на антибактериальный ополаскиватель для рта.

После замачивания необходимо тщательно ополоснуть зубную щетку под теплой водой, чтобы смыть остатки перекиси водорода. Затем дайте ей полностью высохнуть.

Также врач напомнил, что зубную щетку нужно менять каждые три месяца.