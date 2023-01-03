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Как избежать неприятных последствий на зимней прогулке?

Не стоит выходить в мороз уставшим или голодным — так вы только быстрее замерзнете. Также не рекомендуется надевать металлические украшения — они быстро остывают и могут охладить организм.

Для зимней прогулки необходимо тепло одеваться. Верхний слой одежды должен быть непромокаемым, а обувь — иметь высокую подошву.