Первые признаки переохлаждения — это:
- Озноб;
- Онемение конечностей;
- Посинение губ;
- Бледность.
Первым делом при переохлаждении стоит зайти в тепло. В идеале — вернуться домой.
Дома стоит переодеться в сухую одежду и выпить горячего чая или теплой воды. Затем нужно лечь под одеяло и положить на грудь грелку — так вы быстрее согреетесь.
Нет. Алкоголь никак не согреет организм, а лишь приведет к опьянению.
Об обморожении говорят выступившие белые пятна на коже. Также могут онеметь пораженные участки и стать на некоторое время нечувствительными.
Вопреки распространенному мнению, нельзя греть пораженные участки кожи под горячей водой. Из-за их нечувствительности можно легко получить ожог.
Лучше растереть кожу теплой мягкой тканью.
Не стоит выходить в мороз уставшим или голодным — так вы только быстрее замерзнете. Также не рекомендуется надевать металлические украшения — они быстро остывают и могут охладить организм.
Для зимней прогулки необходимо тепло одеваться. Верхний слой одежды должен быть непромокаемым, а обувь — иметь высокую подошву.
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