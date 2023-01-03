3 января
﻿
Здоровье

Как приятно провести зимние выходные и не лечь в больницу — разбор

Зимние развлечения на свежем воздухе чреваты переохлаждением организма и обморожением конечностей. Как насладиться праздничными выходными и не попасть на больничную койку, рассказали в Центре управления регионом совместно с Миндзрав.

Зима, снегопад.
Зима, снегопад.
СС0
1
Как понять, что у меня переохлаждение?

Первые признаки переохлаждения — это:

  • Озноб;
  • Онемение конечностей;
  • Посинение губ;
  • Бледность.
2
Первые меры при переохлаждении

Первым делом при переохлаждении стоит зайти в тепло. В идеале — вернуться домой.

Дома стоит переодеться в сухую одежду и выпить горячего чая или теплой воды. Затем нужно лечь под одеяло и положить на грудь грелку — так вы быстрее согреетесь.

Домашний уют зимой.
Домашний уют зимой.
СС0
3
Можно ли согреваться алкогольными напитками?

Нет. Алкоголь никак не согреет организм, а лишь приведет к опьянению.

4
Первые признаки обморожения

Об обморожении говорят выступившие белые пятна на коже. Также могут онеметь пораженные участки и стать на некоторое время нечувствительными.

5
Что можно и нельзя делать при обморожении

Вопреки распространенному мнению, нельзя греть пораженные участки кожи под горячей водой. Из-за их нечувствительности можно легко получить ожог.

Лучше растереть кожу теплой мягкой тканью.

Домашний уют. Зима.
Домашний уют. Зима.
СС0
6
Как избежать неприятных последствий на зимней прогулке?

Не стоит выходить в мороз уставшим или голодным — так вы только быстрее замерзнете. Также не рекомендуется надевать металлические украшения — они быстро остывают и могут охладить организм.

Для зимней прогулки необходимо тепло одеваться. Верхний слой одежды должен быть непромокаемым, а обувь — иметь высокую подошву.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость