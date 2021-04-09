Как распознать поддельный препарат, рассказал эксперт

Препарат может оказаться подделкой, если его внешний вид не соответствует описанию в инструкции.

В этом случае велика вероятность принять некачественное лекарство или контрафакт, пояснил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Насторожить во внешнем виде должны изменения цвета и консистенции, наличие включений, расслоение, рассыпание, крошение и наличие нехарактерного запаха, цитирует специалиста ПРАЙМ.

Любые органолептические отличия говорят о том, что с препаратом что-то не так. Использовать такие лекарства нельзя, а лучше с чеком обратиться в Росздравнадзор.

Также нужно смотреть на упаковку препарата. Она должна иметь качественную полиграфию без смазанных красок. На упаковке должны быть указана маркировка, а также стоять дата выпуска, срок годности, серия и код для препаратов, выпущенных после июля прошлого года.

Чтобы точно не купить подделку, лучше всего не брать лекарства в интернет-магазинах, уверен эксперт.