Как сдать тест на COVID-19 не выходя из дома. Фотоинструкция

Как сдать анализ на коронавирус дома, сколько он стоит и когда придут результаты?

Жители Барнаула теперь могут сдать тест на коронавирус самостоятельно и не выходя из дома.

Тест на ковид: сдавать или не сдавать?

Вторая волна пандемии напомнила барнаульцам, что расслабляться еще рано. Число заболевших COVID-19 в Алтайском крае с начала пандемии уже превысило 17 тыс. человек. К счастью, вылечились порядка 15 тыс. Осенние месяцы осложняются еще и типичными для этого периода ОРЗ, ОРВИ и гриппом. Заболеваемость растет. Ежедневно врачи проводят сотни тестов, чтобы вовремя обнаружить носителей коронавируса и предотвратить его дальнейшее распространение. С весны 2020 года обследовано уже более 600 тыс. человек.

ПЦР-тестирование на COVID-19 обязательно для тех, кто контактировал с больным с подтвержденным диагнозом, вернулся из-за рубежа либо имеет признаки заболевания. В таком случае тест вы можете сдать, обратившись в государственную поликлинику.

Добровольное тестирование на COVID-19 может понадобиться перед выходом на работу, планированием путешествия за границу или возвращением после него, перед посещением родственников, входящих в группу риска. По разным данным, от 30 до 45% инфицированных COVID-19 переносят болезнь бессимптомно, оставаясь распространителями вируса.

В такой обстановке, когда день ото дня в обществе растет напряжение, невольно начинаешь бояться: вдруг я и есть носитель? Хочется обезопасить себя и близких. Как это сделать? Сдать анализ на ковид. Жители Барнаула могут это сделать не выходя из дома, заказав тест на сайте. Журналист altapress.ru на себе испытал новый сервис.

— Вместе с сыном мы решили навестить родственников в другом городе. Чувствуем себя хорошо, никаких проявлений болезни нет. Поедем на машине, поэтому опасность заразиться где-то в дороге практически исключена. Но примерно в трети случаев заболевание ковидом протекает бессимптомно, и я могу быть носителем инфекции. Родные в силу возраста находятся в группе риска, и мне бы не хотелось подвергать их жизнь и здоровье опасности. Думаю, лучше подстраховаться и проверить себя и свой статус, — рассказала Евгения.

Справка

Проверить себя на коронавирус рекомендуется не только перед встречей с близкими и друзьями, входящими в группу риска. Сдать тест может быть необходимо и тем, кто собирается ехать в отпуск или командировку либо только что вернулся из поездки.

Бесконтактный тест теперь в Барнауле

Сегодня посещения поликлиники лучше свести к минимуму. Поэтому Евгения заказала тест на сайте сдайкоронавирус.рф. Новый сервис заработал в Барнауле в октябре этого года.

Отметим, что метод самовзятия анализа одобрен Роспотребнадзором, а исследования проводятся в лабораторных комплексах «Хеликс» в Москве и Санкт-Петербурге, имеющих статус референс-центров по исследованиям на COVID-19.

Факт

«Хеликс» первой среди частных лабораторий запустила онлайн-платформу, позволяющую быстро и удобно заказать тест на сайте. Для этого не нужно выходить из дома и контактировать с медицинскими работниками. Взять мазок из горла и носа достаточно просто и безболезненно. Для клиентов есть подробная инструкция, в том числе в видеоформате.

Шаг первый. Заказываем тест на сайте

Процесс оформления прост и удобен. Единственное условие — нужен паспорт.

Евгения заполняет анкету. Здесь-то и понадобится паспорт. Данные документа нужно ввести в указанные графы. По ним курьер будет подтверждать личность клиента.

Теперь выбираем удобное время. Набор привезут уже завтра (но можно выбрать любой удобный день).

Стоимость анализа на ковид — 1400 рублей, плюс 800 рублей за вызов курьера. Кстати, доставку можно разделить на несколько человек, доставка до 4 наборов на один адрес оплачивается однократно.

Регистрация пройдена. Евгению подробно инструктируют: за час-полтора до сдачи анализа нужно воздержаться от еды , напитков , жвачки и курения. А еще нельзя чистить зубы , полоскать рот и горло.

— Тут же пришло уведомление — в почте непрочитанное письмо с пометкой «Сдайнакоронавирус.рф». В нем информация о заказе и пошаговая фото- и видеоинструкция. Там говорится, что для теста понадобятся зеркало (с ним удобнее сделать мазок) и пластиковый стаканчик (сюда можно сложить инструменты). На первый взгляд не сложно, — рассказала журналистка.

Шаг второй. Встречаем курьера и сдаем тест

Курьер приехал на следующий день в назначенное время. Доставка бесконтактная, поэтому документы проверяются на расстоянии полутора метров.

Курьер убедился , что перед ним заказчик. Он оставляет сумку с пакетом для анализов и отходит. Евгения берет индивидуальный набор , а курьер остается ждать.

Проверяем , что внутри.

Что мы видим? Два экземпляра договора , перчатки , одноразовый деревянный шпатель , зонд , внешне напоминающий ватную палочку , пробирка с транспортной жидкостью и двусторонняя фотоинструкция.

Проверяем личные данные , сверяем штрихкод с номером будущего образца. Важно: если номера не совпадут , в лаборатории не смогут идентифицировать пробу.

— Когда берешь в руки упакованную пробирку, невольно начинаешь волноваться — а вдруг сделаешь что-то не так? Но если не торопиться и делать все строго по инструкции, то проблем не возникнет, — рассказала Евгения.

Сначала аккуратно переклеиваем штрихкод ( цифрами вверх) с бланка договора на пробирку.

Что дальше? Моем руки , надеваем перчатки , а открытую пробирку ставим в подготовленный стаканчик.

Берем мазок , как показано в инструкции. Он делается довольно быстро. Немного щекотно , не более того. Главное не касаться зондом щек и языка.

— Мазок из горла я сделала быстро. Манипуляция совершенно безболезненная. А вот со вторым пришлось немного повозиться. Сложно было перебороть себя и поместить зонд в нос. В инструкции написано ввести его на глубину 4−5 сантиметров. Об этом даже подумать было страшно. Но на практике оказалось, что это не сложно и безболезненно. Но, если честно, было немного неприятно, — признается Евгения.

Помещаем палочку тампоном ( зонд в пробирку , отламываем вторую половину по отметке.

Теперь берем мазок из носа. Правильно ввести зонд ( тот , что длиннее) в носоглотку поможет все та же инструкция.

Зонд помещаем в пробирку и отламываем по отметке.

Теперь можно закрыть пробирку крышкой и упаковать.

Остается вложить подписанный договор в то же отделение , где он лежал , в сам пакет поместить пробирку с пробой , отклеить фальгированную бумагу от красной ленты и запечатать пакет.

Готово!

— Пока я делала мазки, курьер терпеливо ждал за дверью офиса. Меня никто не торопил и не мешал процессу. Весь процесс занял не более 15 минут.

Теперь кладем запечатанный пакет обратно в открытую курьерскую сумку и отходим , чтобы ее можно было забрать.

Проба будет доставлена в лабораторный комплекс «Хеликс» в Москву или Санкт-Петербург, где проводится исследование. Результаты отправят на электронную почту в течение трех суток, не считая дня взятия биоматериала.

Прошло меньше двух дней , а письмо с результатами уже на электронной почте.

— С самого начала я была готова к любому результату. Но когда увидела уведомление о письме из лаборатории, стало немного не по себе. Я чувствовала себя прекрасно, и вероятность того, что тест положительный, сводилась к нулю. Но мало ли… Открыла, посмотрела. Гора упала с плеч — тест отрицательный. Можно спокойно собираться в поездку.

Даже при отрицательном тесте не стоит забывать о правилах предосторожности. Стать носителем вируса можно в любой момент. Поэтому лучше не пренебрегать рекомендациями Роспотребнадзора: носить защитную маску, плотно сидящую на лице, регулярно мыть руки, сохранять дистанцию в общественных местах.

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Фото Анны Зайковой