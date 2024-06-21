Как снимать стресс пением. Советы барнаульского психолога

Караоке отличный способ не только сбежать от повседневности, но и пережить жизненные неудачи. Психолог расскажет, как караоке помогает людям справляться с личными кризисами и может ли пение быть эффективным средством борьбы со стрессом.

Каждый голос важен

Караоке для барнаульцев – это редкий активный вечер с друзьями, празднование корпоратива с коллегами, а для некоторых любимое хобби. Валерия, героиня нашей истории, обрела в пении не только музыкальное развлечение, но и возможность выражать свои чувства. Вокальные вечера стали для неё настоящим спасением после развода. На протяжении 5 лет Валерия посещает караоке клубы несколько раз в месяц. За это время она собрала возле себя вокальное сообщество. По личной рекомендации Валерия советует караоке клубы: «Ля мажор», «Эрмитаж», «Баламут».

«Караоке помогает эмоционально расслабиться, дает ощущение, что тебя слышат и слушают. От исполнения шансона до бессмертных классических произведений. Это помогает прожить разный спектр эмоций. В этот момент можно плакать, кричать и смеяться. Сообщество караокеров всегда готово поддержать тебя, когда ты на сцене, что вдохновляет и поднимает дух!» – комментирует Валерия.

Валерия. Из личного архива.

Караоке как средство от стресса

Ежедневно у каждого человека повышается гормон стресса, который каждый привык понижать по-своему. Эффективно ли караоке в борьбе с ним? Ответила Светлана Зонова – клинический медицинский психолог:

«Безусловно, караоке выступает эффективным средством для снятия стресса, но только в случае, когда человек не алкоголизируется. В этом и есть подвох. Ведь люди приходят, выпивают и только в состоянии алкогольного опьянения могут петь и дурачиться. Часто, если предложить пойти в караоке без алкоголя – человек туда не пойдет. При алкоголизации караоке пение уходит на второй план. Активные навыки выступления и вокала отодвигаются и стресс не уменьшается, что несет пагубные последствия».

Психолог Светлана Зонова. Из личного архива.

А если я стесняюсь

Психолог сравнивает чувство смущения при посещении караоке со школьной порой. Нередко застенчивые ученики, которые отлично справляются с домашними заданиями, теряются, стоя перед классом. Взрослые испытывают подобные ощущения, выступая в караоке.

Однако, преодолевая стеснение и начиная петь перед аудиторией, человек развивает не только вокальные навыки. Главное здесь – способность представить себя, что значительно укрепляет внутреннюю ценность. Уверенность в своих силах, получаемая через публичные выступления, несомненно, повышает самооценку.

Каждый выход на сцену дарит шанс показать свою индивидуальность и уникальность. С каждым новым выступлением у человека появляется возможность не только прокачать свои вокальные данные, но и научиться понимать и чувствовать свою аудиторию, что становится неоценимым умением в любой сфере жизни.

"Ля мажор". vk.com.

Психологические барьеры

Многие испытывают дискомфорт, слыша свой голос. Однако, принятие собственного звучания и преодоление внутренних барьеров стали ключевыми моментами в развитии личности. Улучшение вокальных данных и навыков публичных выступлений, а также внимательное прослушивание и анализ выступлений других людей способствуют обогащению собственного опыта.

«Когда мы часто смотрим на что-то появляется насмотренность и мы становимся экспертами в чем-то, когда мы часто звучим и слушаем себя и других появляется наслушанность» – комментирует психолог Светлана Зонова.

Активное участие в вокальных практиках и публичных выступлениях не только укрепляет самооценку, но и расширяет границы комфортной зоны, открывая новые горизонты для самовыражения и самосовершенствования. С каждым новым опытом человек учится лучше понимать свои эмоции и передавать их через музыку, делая каждое выступление уникальным и неповторимым.

«Посещение караоке требует ясности ума и самоконтроля, ведь это обогащает опыт и расширяет восприятие. Сохраняя трезвость, мы улучшаем свою осознанность, становимся более внимательными как к собственным ощущениям, так и к людям вокруг. Это позволяет нам глубже осмысливать и чувствовать происходящее, а также усваивать полезные навыки. Экспериментируя и пробуя новое, мы открываем для себя пути к достижению большего». – говорит психолог Светлана.

«Джем». vk.com.

Где попеть

Бар-караоке «Ля мажор»

Адрес: ул. Энтузиастов, 14а

Цена: 200-300 рублей с человека (обязательный заказ для стола от 1500)

Караоке располагается в двухэтажном помещении. Первый этаж классическое караоке бар, который работает с 18:00-06:00. Второй этаж отвечает за проведение тематических караоке мероприятий. Действуют актуальные недельные программы и бронирование столов.

Караоке-шоу «АУ» | Караоке-кабинка | Барнаул

Адрес: ул. Шумакова, 18

Цена: от 1000 до 2500, с выездом +4000

Караоке «АУ» проводит вечера как в своем помещении, так и в любой точке Алтайского края. Предоставляет тематические программы: караоке батлы и квесты. Есть возможность составить индивидуальный сценарий мероприятия.

Караоке-клуб «Джем»

Адрес: ул. Шумакова, 59

Цена: вход 100 рублей

Караоке клуб «Джем» работает в будни с 20:00 - 04:00, а в пятницу и субботу с 20:00 - 06:00. Отличительной особенностью клуба считаются акции и тематическое разнообразие вечеров в праздничные дни.

Фото (Приложение 7 Из группы Вконтакте Караоке-клуб «Джем»)

«Эрмитаж». vk.com.

Шоу-центр «Эрмитаж»

Адрес: пер. Геблера, 33б

Цена: вход бесплатный в понедельник, четверг и воскресенье, а по пятницам и субботам стоимость входа после 22:00 – 200 рублей

Караоке клуб «Эрмитаж» работает ежедневно с 18:00-04:00. Помещение караоке – отдельный зал вместимостью до 100 человек. Сцена и профессиональное оборудование. Тематические акции и скидки.

Екатерина Базарнова.

Самое важное - в нашем Telegram-канале