Как убедиться, что вашему организму хватает солнца

С 8 до 30 ноября 2019 г. жители Барнаула смогут сдать анализ на витамин D всего за 900 рублей.

Человек получает витамин D двумя путями: часть этого вещества поступает из пищи, другую организм может производить сам — но для этого на кожу должно попадать ультрафиолетовое излучение. Осенью и зимой, когда световой день сокращается, уровень витамина у большинства людей падает, и это становится одной из причин, по которым они начинают чаще болеть (клинические испытания доказывают, что недостаток витамина D повышает риск ОРВИ и гриппа).

До 30 ноября в лабораторных отделениях «Гемотест» в Барнауле можно проверить уровень витамина D всего за 900 рублей (стоимость взятия крови оплачивается отдельно). Результаты исследования будут готовы уже через 1 день, получить их можно по электронной почте, в личном кабинете на сайте или забрать лично в лабораторном отделении. Исследование покажет, хватает ли вашему организму ресурсов для защиты от сезонных эпидемий, сохранения жизненного тонуса и поддержания здоровья костей.

Лабораторные исследования. Фото: архив лаборатории «Гемотест»

В первую очередь витамин D необходим для хорошего состояния костей и мышц — он помогает кальцию и фосфору, «строительному материалу» организма, всасываться в тонком кишечнике. Другая его важная функция связана с лейкоцитами — белыми клетками крови, которые отвечают за врожденный и адаптивный иммунитет, то есть способность организма бороться с внутренними и внешними угрозами: раковыми клетками, вирусами и бактериями. Даже при минимальном снижении уровня витамина D лейкоциты перестают производить нужное количество ферментов, и иммунитет падает — человек начинает чаще заболевать и тратит больше времени и сил на выздоровление.

Особенно важно следить за показателями витамина D осенью и зимой: «простудный» сезон нагружает иммунитет работой, а короткий световой день не позволяет организму производить нужное количество «солнечного» витамина. В первую очередь это имеет значение для детей: растущий организм интенсивно расходует витамин D на построение скелета и развитие мышц. При этом кроме снижения сопротивляемости болезням дефицит витамина может привести к развитию аллергий, аутоиммунных заболеваний и когнитивных нарушений.

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ул. Балтийская , 12

12 ул. Советская , 7

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