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Здоровье

Как уберечь себя от солнечного и теплового удара

Чрезмерное нахождение на солнце может вызвать не только ожоги, но и солнечный и тепловой удар. Altapress.ru рассказывает, как уберечь себя от коварного солнца.

Крем для загара.
Крем для загара.
freepik.com/Freepik

Первыми признаками теплового удара является головная боль, тошнота и головокружение. Так же учащается пульс и дыхание. При легкой форме удара температура тела может подняться до 37,5 градусов, при тяжелой достигает до 41 градуса. В таких случаях нужно незамедлительно вызвать скорую, а так же оказать первую помощь.

Чтобы самому не попасть в ловушку к коварному солнцу, нужно соблюдать рекомендации.

Как избежать солнечного и теплового удара

  • Старайтесь не выходить из дома с 11 до 17 часов;
  • Носите головной убор (шляпки, панамки, кепки, косынки);
  • Пейте не менее 2 литров воды в день. Старайтесь носить бутылку с собой;
  • Используете солнцезащитные крема (оптимальным SPF на лето 40-50);
  • Старайтесь не находиться на солнце голодными, а так же сразу после еды;
  • Принимайте прохладный душ как можно чаще.

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