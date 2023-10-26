Как в Алтайском крае собираются ввести массовую профилактику самых смертоносных заболеваний

Одна из самых частых причин смертности не только в Алтайском крае, но и в мире и по России — хронические неинфекционные заболевания. На них приходится 74% всех случаев. В АГМУ представили разработку, которая будет массово заниматься профилактикой этих недугов в крае и серьезно разгрузит медицинский персонал.

Забытые районы

Среди хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) с наибольшей смертностью лидируют болезни органов дыхания, системы кровообращения, эндокринные и онкологические.

Пациентов с высокой степенью риска развития именно этих недугов будет массово выявлять цифровая платформа АГМУ, с проектом которой вуз в конце 2022 года выиграл один из губернаторских грантов в области профилактики и здоровьесбережения населения.

Особенно модуль будет важен для отдаленных районов края со слабо развитой медицинской инфраструктурой. Учитывая, что в системе здравоохранения зачастую даже нет информации о живущих там людях.

Медицина. Больница. Врач. СС0

Облегчить жизнь медиков

Цифровой модуль сможет быстро обрабатывать и анализировать большие объемы данных, делать прогнозы и формировать рекомендации как для врачей, так и для пациентов.

Во-первых, это увеличит число людей, которые смогут вовремя провести профилактику и получить помощь. Во-вторых, разгрузит специалистов.

Сейчас провести большую и тщательную работу с каждым пациентом персонально практически невозможно. Процессы недостаточно автоматизированы, а терапевтов первичного звена просто не хватает. Те что есть — перегружены.

Тем более, что большую часть работы медики делают вручную. Например, проводят первый шаг диспансеризации — анкетирование, чтобы затем внести ответы в медкарту человека.

Медицина. Больница. CC0

Советы от системы

В свою очередь программа моментально выполняет автоматическую аналитику ответов и создает личный электронный профиль риска в виде таблицы. По вертикали в ней указаны девять факторов – биологических, поведенческих и психосоциальных. По горизонтали — группы заболеваний.

В зависимости от пола, возраста, образа жизни пациента, наследственных факторов программа оценивает выраженность факторов риска (зеленый цвет — слабо выраженный, желтый — средняя степень, красная — высокая). А затем уже автоматически дает рекомендации, которые сразу отражаются в электронной карте.

Специалистам модуль сможет посоветовать назначить консультацию более узких специалистов или лабораторные исследования для углубленного консультирования. А пациентам — как скорректировать образ жизни, чтобы выйти из зоны риска.

Медицина. Здоровье. Больница. СС0

Исключить смерть в перспективе

Разработка уже проходит апробацию на базе городской поликлиники №1, КДЦ АГМУ, а также краевого центра медицинской профилактики.

В дальнейшем в АГМУ хотят создать центр, который будет работать с корпоративными структурами. Сперва с университетами, а затем — с любыми организациями и предприятиями.

Это позволит создать коллективный профиль для любой организации. Работодатели, к примеру, смогут улучшить условия труда, а образовательные организации — пересмотреть учебный процесс, если окажется, что подопечные аномально подвержены риску ХНИЗ.

Позже такой профиль (паспорт) собираются создать в каждом районе края. Он поможет выяснить, какие факторы риска преобладают на определенной территории и откуда они берутся. После уже начнутся предложения, как снизить их влияние.

В перспективе люди смогут раньше выявить хронические неинфекционные заболевания, вовремя обратиться в больницу и предотвратить серьезные, в том числе смертельные, последствия.

Больница. Медицина. unsplash.com

Пилотные территории

Собирать данные будут кабинеты профилактики в поликлиниках, фельдшеры в ФАПах, волонтеры медицинских учебных заведений, которые пройдут инструктаж и обучение по пользованию программой.

Две пилотных территории, где, вероятно, пройдет апробация до марта 2024 года — Тальменский и Кулундинский районы края. Возможно, к ним добавится муниципалитет, где есть всплеск болезней системы кровообращения. Промежуточные результаты будут известны уже в конце этого года.

Завершить разработку планируют до конца 2023 года. В 2024 году продолжится апробация и внедрение системы эпидемиологического надзора за ХНИЗ в Алтайском крае.

А до конца 2024 года модуль МИС планируют распространить на все лечебные учреждения региона.