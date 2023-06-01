Как в Барнауле бесплатно пройти восстановление после болезни и что такое шкала ребилитации

В Диагностическом центре Алтайского края начало работу отделение реабилитации. Здесь лечат пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Эту медицинскую услугу предоставляют бесплатно по полису ОМС. Рассказываем, кто и как может воспользоваться возможностью.

После травм и инсультов

«К нам может прийти человек после иммобилизации (травма, перелом), через месяц после снятия аппарата Елизарова и гипсового лангета или пациент с остеоартрозом, артритом, при болях и ограниченных движениях суставов. Врачи оценивают возможности пациента, составляют индивидуальный план лечения, дают рекомендации по дальнейшему восстановлению», – говорит главный врач Диагностического центра Жанна Вахлова.

С больными работают врач физической и реабилитационной медицины, медицинский психолог, врач по ЛФК, физиотерапевт, иглорефлексотерапевт.

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Шкала реабилитации

В центр могут попасть люди, состояние которых оценивается в 2-3 балла по шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ) после окончания острого периода, без обострений при хронических заболеваниях.

ШРМ – это единая, принятая во всех медицинских учреждениях России система оценки состояния больных, нуждающихся в восстановлении после инсульта, инфаркта, травмы или операции.

Шкала нужна врачу, чтобы понять, требуется ли, вообще, пациенту реабилитация. Количество баллов поможет сориентироваться, давать направление в больницу либо дневной стационар или оставить под наблюдением в поликлинике.

Главный принцип оценки: чем больше баллов набирает больной, тем тяжелее его состояние.

При показателе 0-1 баллов восстановительные процедуры человеку вовсе не нужны, ему достаточно собственных резервов организма, а последствия болезни обратимы. Если человек правильно питается, достаточно отдыхает и соблюдает рекомендации врача, у него есть все шансы в скором времени выздороветь.

В Диагностическом центре. ДЦАК.

При 2-3 баллах необходимо посещать дневной стационар. Это как раз пациенты отделения реабилитации Диагностического центра. На практике это выглядит так: больной получает нужные процедуры в течение нескольких часов и уходит домой.

Такому пациенту с трудом дается выполнение дел, требующих сосредоточенности, внимательности (вождение автомобиля, работа с механизмами), но при этом он остается относительно самостоятельным в быту: ест, ходит в туалет, может одеться и раздеться, принять душ или ванну. Способен совершать медленные прогулки, но для покупки товаров, приготовления пищи, поддержания порядка в доме ему нужна посторонняя помощь.

4-5 баллов предполагают, что пациент находится в больнице круглосуточно. Если после курса реабилитации состояние улучшается, врач дает направление в дневной стационар или поликлинику - чтобы закрепить положительный результат.

Оценка 6 баллов означает неблагоприятный прогноз. Возникают необратимые осложнения болезни, риск ухудшения состояния высокий, а вероятность выздоровления - низкая. Такие пациенты должны находиться в отделении реанимации, где есть возможность непрерывно контролировать стабильность функций организма.

День открытых дверей в Диагностическом центре. Дмитрий Лямзин.

В стационаре и дома

Ковидные времена доказали, что минимизировать последствия серьезной болезни можно при помощи грамотной и своевременной реабилитации. Лечение в Диагностическом центре комплексное. Пациент проводит в реабилитационном отделении три часа в день.

Здесь он занимается оздоровительной физкультурой, работает с тренажерами, проходит курс иглоукалывания, физиолечения, массажа. А еще, как в школе, выполняет домашние задания, а специалисты их проверяют. При необходимости предоставляется листок нетрудоспособности.

Попасть в реабилитационный центр можно по направлению от участкового терапевта, невролога или хирурга.