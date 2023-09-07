Меньше полкило. Как в Барнауле выхаживают проблемных младенцев

Некоторым детям сразу с рождения требуется защита не только мамы, но и многочисленных аппаратов и десятка врачей и медсестер. Заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей №2 Краевого центра охраны материнства и детства Светлана Дуплик говорит, что работать с малышами непросто, но очень интересно и радостно от малейшего успеха. Недавно врач получила нагрудный знак «Отличник здравоохранения».

Светлана Дуплик начинала работать педиатром-неонатологом в медсанчасти Алтайского моторного завода сразу после окончания АГМУ в 1989 году. Затем работала в краевом перинатальном центре. После создания в 2019 году краевого центра охраны материнства и детства путем стала трудиться уже в его структуре.

Ее общий стаж в медицине – 33 года. В отделении, которым она руководит, оказывают помощь новорожденным с соматической патологией, патологией ЦНС, внутриутробными инфекциями, врожденными пороками сердца, мочевыделительной системы, пищеварительного тракта, с другими проблемами здоровья.

Здесь выхаживают новорожденных после хирургического лечения, недоношенных детей, в том числе с экстремальной низкой массой тела. Самый маленький пациент, которого выходила Светлана Дуплик, родился весом 490 граммов.

Центр охраны материнства и детства. Светлана Дуплик. Altapress.ru.

В отделении детям оказывают высокотехнологическую медицинскую помощь, а также направляют их на оперативное лечение в федеральные центры Томска, Новосибирска, Кемерова.

В отделении работают четыре молодых врача — ученики Светланы Дуплик. Под ее руководством начинают свою профессиональную деятельность студенты пятых-шестых курсов АГМУ — сначала в качестве среднего медперсонала, затем в качестве ординаторов-неонатологов.

«К нам поступают недоношенные дети, рожденные в нашем центре, а также те, кто родился с пороками, - говорит врач. - Бывает, что малышей транспортируют из роддомов Барнаула. Из родзала такой проблемный пациент поступает в реанимацию №1, а если на седьмые сутки улучшений не наступило, то в реанимацию №2, где может находиться и несколько месяцев. В основном это дети, которые сами не могут дышать».

Анализы брать необходимо, но иногда ребенок настолько слаб, что важна каждая капля крови. Она для него, как для нас целый литр. Все малыши лежат в «гнездышках», чтобы им было немного тесновато, простор они не любят. От света и шума тоже изолированы - в общем, находятся в условиях, максимально приближенных к материнской утробе.

Реанимация новорожденных Анна Зайкова

Раньше мамы и дети с патологиями были изолированы. После родов проходило достаточное долгое время, прежде чем мать увидит свое дитя. Сейчас они все время рядом, и мамы видят, как ребенок дышит, как питается, прибавляет в весе.

Светлана Дуплик рассказывает, что если мама вдруг уезжает из стационара по каким-то срочным делам, то малыш себя совсем по-другому ведет: хнычет все время и ворочается. «Как бы мы с ними ни возились, мама нужна обязательно», - подчеркивает врач.

По ее словам если раньше при обнаружении патологии беременность чаще всего прерывали, то сейчас нет. Многое успешно оперируется, технологии выхаживания тоже поменялись. Женщины не боятся рожать, зная, что им с малышом обязательно помогут.

Рядом с недоношенным ребенком постоянно должны быть все узкие специалисты. Сейчас немного поменялась тактика ведения таких пациентов. Например, их очень рано осматривает офтальмолог. Редко, но все же бывает так, что малышу требуется оперативное вмешательство. Ретинопатия - явление распространенное, у ребенка не развивается сетчатка глаза и тогда ее приходится искусственно укреплять. Впоследствии возможны нарушения зрения. Бывают перекруты и кисты яичников у новорожденных, тогда их обязательно осматривает гинеколог.

Женщина и новорожденный. СС0.

В отделение приглашают и логопеда, хотя ребенок еще не разговаривает. Но есть дети, которые вообще не могут принимать грудь, у них нет сосательного рефлекса. Это связано с недостаточным развитием мышц щек, губ, языка. Логопед как раз формирует их при помощи массажа.

Для недоношенных и малышей с патологиями в центре открыли кабинет катамнеза, куда можно приходить поле выписки - там есть все узкие специалисты, которые наблюдают за ребенком еще какое-то время - кардиолог, хирург, офтальмолог, невролог, сурдолог.

«По всем рекомендациям мы должны выписать ребенка с весом 1,8 килограмма, - рассказывает Дуплик. - Но мы учитываем, что педиатр в нашем крае может быть один на весь огромный район, поэтому стараемся выписывать малышей, которые набрали больше двух килограммов, а в идеале 2,5».

Ежегодно в Алтайском крае рождаются порядка ста младенцев с экстремально низкой массой тела (менее 1 килограмма). Выживают из них в среднем 96%.