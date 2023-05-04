Как вам будет удобно. В алтайском перинатальном центре «Дар» рассказали о новых способах родов и обезболивания

Краевой перинатальный центр «Дар» организовал экскурсию для студентов медицинского колледжа по направлению «Акушерство», с ними обсудили вопросы профессиональной практики и специализации. Кто-то выберет для себя экстренную работу в родзале, кто-то поспокойнее — в женской консультации. Ребятам рассказали о новшествах, которые есть в арсенале врачей «Дара» — это то, с чем придется работать будущим поколениям медиков.

Присаживайтесь!

В родзалах перинатального центра «ДАР» появились стульчики для вертикальных родов. Первые пациентки, которые ими воспользовались, остались очень довольны.

Женщины все чаще интересуются родоразрешением в вертикальном положении, поэтому и решено было приобрести специальное оборудование.

Прежде для таких родов использовали кровать-трансформер, которая в нужный момент превращалась в кресло. Женщина располагалась на нем в период потуг и непосредственно в момент рождения малыша. Все акушерки родового отделения обучены ведению родов на стульчиках.

Вертикальные родоразрешение предлагают всем женщинам, если роды у них начались в срок, проходят без осложнений, а таз соответствует головке малыша. Непосредственно в момент, когда выходит плод, пациентка, сидя на стуле, упирается ногами в пол, а спиной и плечами в мягкое основание кровати за своей спиной. Акушерка принимает малыша, сидя перед роженицей на коленях. Позже женщина перемещается на кровать.

Перинатальный центр «Дар». zdravalt.ru/

«Находиться в вертикальном положении нашим пациенткам мы предлагаем еще на этапе схваток: они могут свободно перемещаться по родзалу, сидеть на фитболе, — рассказывает и.о. главной акушерки „Дара“ Юлия Кутейкина. — С точки зрения физиологии, в вертикальном положении роженице помогает земное притяжение: плод под воздействием силы тяжести легче продвигается по родовым путям».

По словам акушерки, в положении лежа на спине схватки более болезненны: тяжелая матка давит на позвоночник, сдавливает аорту, нижнюю полую вену. Неприятные ощущения в вертикальном положении снижаются за счет уменьшения нагрузки на спину. Поэтому и потребность в медикаментозном обезболивании снижается.

Первый период родов может быть утомительным для роженицы, поскольку постоянно ходить во время схваток быстро надоедает. Сидя проще управлять своим телом, а тужиться легче и комфортнее. Роды в вертикальном положении считаются более физиологичными и менее травматичными для женщины.

«Если женщина предпочтет такой способ родов, при возникновении любых, даже незначительных, осложнений мы попросим ее принять горизонтальное положение, чтобы оказать помощь, необходимую для благополучного родоразрешения», — отмечает Кутейкина.

Несколько пациенток уже воспользовались стульчиками. У всех роды у всех были повторные. Женщины отмечают, что вертикально рожать легче и комфортнее. Им есть с чем сравнить.

Перинатальный центр «Дар». Скриншот с видео.

Кричи и пой

Еще одно новшество «Дара» — психологическое сопровождение женщины в родах. Акушерки прошли специальный тренинг в Екатеринбурге.

Юлия Кутейкина, Наталья Бояркина и Оксана Лемзякова изучили опыт работы коллег по созданию условий для максимально комфортного пребывания женщины в родзале.

Психологический комфорт заключается даже в выборе слов во время беседы. Так, например, не стоит употреблять слово «боль», а вместо этого интересоваться у женщины, как она оценивает свое состояние по 10-балльной шкале. Это один из способов отвлечь женщину от неприятных ощущений.

«Отдельное занятие посвятили так называемым мягким родам, когда естественный процесс проходит максимально без медицинских вмешательств, — говорит Юлия Кутейкина. — Разумеется, при условии, что отсутствует угроза жизни и здоровью мамы и малыша».

В таких родах практикуется свободное поведение: женщина двигается, как хочет, принимает любую позу. Может кричать или даже петь. Словом, действовать по своему усмотрению, так, как подсказывает ей тело.

«Мягкие роды — это еще и умение персонала заботиться о женщине, — считает Кутейкина. — Врач и акушерка должны проникнуться ее состоянием, включить интуицию. Женщине важно, как ее поддерживают, для нее все имеет значение: взгляд, слова, улыбка, жесты — мелочей здесь быть не может».

Перинатальный центр «Дар». Анна Зайкова.

Чистая вода

На этом же тренинге речь шла о немедикаментозных способах обезболивания родов. В «Даре» используют душ, дыхательные техники, массаж, упражнения на фитболе. Специалисты родзала освоили и теперь применяют нелекарственный метод обезболивания пояснично-крестцовой области.

Между собой акушеры ласково называют его «пуговки». Это внутрикожные инъекции стерильной водой, которые ставятся в крестцовый ромб — площадку на задней поверхности крестца. Для этого используется тонюсенькая инсулиновая игла, не доставляющая дискомфорта.

Всего на четыре «пуговки», похожие на «манту», уходит 1 мл воды. Пациентки ощущают легкое распирание и раздражение в области этих акупунктурных точек, а минут через 10 уже можно почувствовать обезболивающий эффект. Роды при этом не перекращаются.

Акушерки уже провели несколько таких манипуляций. Такого обезболивания женщинам хватает примерно на четыре часа, поэтому удается обойтись без применения эпидуральной анестезии.

«На полноценное освоение предложенных методик, конечно, требуется время, Тем не менее, скажу наверняка: все мои коллеги заинтересованы сделать пребывание женщины в родзале максимально комфортным», — заключила Юлия Кутейкина.

Перинатальный центр «Дар». Анна Зайкова.