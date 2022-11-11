Как вести себя в гололед? Советует травматолог

В Алтайском крае устанавливается снежный покров. Это горячая пора для врачей-травматологов, поскольку под снегом скрываются застывшие лужи и обледеневшие тротуары. В связи с этим Антон Метальников, врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, заведующий детским травмпунктом Барнаула поделился рекомендациями, как вести себя в сильный гололед.

В гололед чаще всего встречаются переломы рук. Это происходит потому, что люди не вынимают руки из карманов, а при падении пытаются опереться на них.

В связи с этим главный совет — при передвижении по улице стоит держать руки свободными и стараться с их помощью держать баланс при скольжении.

Перемещаться лучше небольшими шажками, невысоко поднимая ноги от земли. Это также поможет удержать баланс.

Падение на спину опасно в первую очередь риском удариться затылочной частью головы о лед — это чревато потерей сознания, сотрясением и даже переломом основания черепа.

Падение лицом о лед опасно самыми разнообразными челюстно-лицевыми травмами.

Поэтому, если вы чувствуете, что миновать падения нельзя, постарайтесь сгруппироваться и выбрать меньшее из зол — присесть (чтобы снизить угол падения) или упасть на бок.

Кроме того, следует носить соответствующую обувь и одежду в такой период, чтобы избежать травм. Каблуки и тесную обувь лучше отложить на время. Врач рекомендует надеть обувь с плоской, рельефной подошвой, в идеале с ледоступами.

Позаботьтесь о пожилых и тех, кто по состоянию здоровья перемещается с тростью или на костылях. Лучше помочь им с перемещением, но если это невозможно, то хотя бы укрепите наконечники нескользкими материалами — пластырем, резиной.