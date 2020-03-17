Как вычисляют и обследуют на коронавирус подозрительных лиц в Алтайском крае

В Алтайском крае, по данным на 17 марта, не зарегистрировано больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением сегодня находятся 87 человек из числа лиц, которые прибыли из неблагополучных по вирусу стран, из них пятеро — иностранцы. Об этом рассказала заместитель начальника управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина.

Какие страны считаются неблагополучными по COVID-19

Сегодня новый коронавирус охватил азиатские страны и почти всю Европу. Случаи заболевания выявлены на всех континентах планеты. Наиболее неблагополучными считаются Германия, Италия, Франция, Испания, в Азии — Китай, Южная Корея и Иран.

Как выявляют людей , прибывших в Россию

Вся информация о том, что человек въехал в Россию из неблагополучной страны сразу передается из транспортных компаний в Роспотребнадзор, в том числе в региональные управления. Сразу по прибытию в страну человеку вручают уведомление о том, что он должен находиться в режиме самоизоляции.

Как получить больничный лист

Добравшись до Алтайского края человек должен позвонить на горячую линию и оставить информацию о том, в каких странах и в какие даты он был, и когда вернулся обратно. Эту информацию проверяют и выдают человеку постановление главного государственного санитарного врача по краю. Это основание для получения больничного листа.

Его врачи будут выдавать на дому, для этого не нужно идти в поликлинику.

Коронавирус. CC0

Телефоны горячей линии Роспотребнадзора Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю 66−54−27 (понедельник-четверг — с 8:30 до 17:00, пятница — с 9:00 до 12:45, перерыв на обед — с 12:45 до 13:15). В выходные дни обратиться можно по телефону: 24−32−51 с 9:00 до 15:00.

Что такое самоизоляция и как ее соблюдать

Находясь в режиме самоизоляции, человек не должен выходить из дома вовсе. Он должен находиться в закрытом помещении один. Если такое невозможно осуществить дома (например, есть родственники, которые не могут на две недели покинуть помещение), то человека помещают в стационар. Центр медицинского наблюдения за людьми с подозрением на коронавирус и лечебной базой — городская больница № 5.

Когда обследуют приезжающих людей

По возвращению человека из-за рубежа, его начнут обследовать на 10 день на дому. До этого он должен находиться на самоизоляции. Анализы забираем медработник и доставляет в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Результаты диагностики станут известны в течение 4−5 часов после поступление анализов в Центр.

Вирус , болезнь. visualhunt.com

Если результаты окажутся отрицательными, то по истечении 14 дней человек может выйти из режима самоизоляции. Если анализ положительный, его отправят в лабораторию Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирск для дополнительного контроля.

Если за 14 дней появились клинические проявления коронавируса, нужно немедленно звонить в поликлинику и вызывать врача на дом.

Симптомы коронавируса высокая температура тела

головная боль

слабость

кашель

затрудненное дыхание

боли в мышцах

тошнота

рвота

диарея

Вирус. rosnauka.ru

Что делать , если не был за границей , но обнаружил симптомы

Скорее всего это грипп или ОРВИ, поскольку симптомы очень схожи. Поставить диагноз может только врач. Даже если человек не был в неблагополучных странах, не стоит идти в поликлинику, нужно вызвать врача на дом.

Справятся ли врачи с наплывом больных

Нагрузка на врачей возрастает и в связи с сезонным подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ. В случае если штатный медицинский персонал не будет справляться с обследованиями и лечением больных, к работе привлекут студентов медицинского университета

Кто принесет человеку на самоизоляции продукты и лекарства

Под дверью у каждого гражданина, вернувшегося в Россию из неблагополучных стран не будут ставить дежурного. Единственный вариант — сделать так, чтобы продукты приносили родственники, соседи или друзья оставляли под дверью.

Вирус , болезнь. visualhunt.com

Хватит ли мест в алтайских больницах для всех

В инфекционном корпусе больницы № 5 120 койко-мест. В случае необходимости всю больницу перепрофилируют под прием больных коронавирусом. Это еще 540 коек. Если потребуется дополнительно развернуть коечный фонд, то задействуют другие медицинские организации Барнаула и края. В крае готовы оказать помощь особо тяжелым пациентам с поражениями легких, для этого имеется более 800 аппаратов искусственной вентиляции.