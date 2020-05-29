Как заграничным пациентам приехать на лечение в Израиль

В этой статье мы разберем несколько ключевых вопросов, связанных с медицинским туризмом. Почему отечественные пациенты все чаще выбирают лечение в Израиле ? Вы узнаете, как найти подходящую больницу и организовать поездку за границу.

С какими заболеваниями израильские клиники принимают иностранных граждан

В стране работают государственные и частные медицинские центры. Персонал проходит длительную стажировку в клиниках Америки и Европы. По закону Израиля, если врач допустил ошибку, его могут лишить медицинской лицензии или даже привлечь к криминальной ответственности.

Специалистам каких направлений чаще всего доверяют свое здоровье медицинские туристы?

Нейрохирургия

Врачи израильских госпиталей считаются одними из лучших в области нейрохирургии. Они проходят обучение на протяжении 10−14 лет, прежде чем приступят к практике. Доктора проводят лечение патологий головного и спинного мозга, заболеваний центральной нервной системы.

Онкология

Лечение злокачественных опухолей проводят строго по международным протоколам. Пациенты в обязательном порядке проходят ПЭТ-КТ и биопсию для уточнения стадии. И только после этого им назначают лечение.

Онкологи используют линейные ускорители, которые воздействуют на раковые клетки и не повреждают здоровые ткани. Для удаления (через разрезы на более 2 см) злокачественных новообразований применяют робот Да Винчи и лапароскоп. Такие щадящие методы лечения рака позволяют пациентам быстрее восстановиться физически и вернуться домой.

Психиатрия

Немногие европейские больницы занимаются терапией психиатрических заболеваний у иностранных пациентов. Клиники Израиля в этом медицинском направлении более лояльны и принимают на лечение людей из постсоветских стран.

В психиатрических отделениях некоторых госпиталей работают русскоязычные врачи, что является обязательным условием для лечения пациентов из СНГ. В Германии и других странах Европы такой возможности нет.

По данным IMTJ (Международного журнала по медицинскому туризму), 48% от числа всех зарубежных пациентов — это жители СНГ.

Лечение в Израиле. Medical Tourism Association

План поездки на лечение в Израиль

Условно разделим процесс организации поездки на три этапа:

1. Договариваемся с больницей Пациент или его родственники выбирают клинику и отправляют в нее запрос. Это можно сделать, воспользовавшись услугами интернет-платформы для поиска зарубежных больниц, или самостоятельно — через официальный сайт медицинского учреждения. Результат: самостоятельная организация займет около недели — столько уйдет на поиск и ожидание ответа от администрации одной клиники. Врач-координатор онлайн-платформы быстро свяжется с несколькими больницами сразу, и ответы будут готовы в течение 3−5 дней.

2. Готовим документы Кроме заграничного паспорта и авиабилетов, стоит взять с собой выписки от врачей и результаты предыдущих анализов. Для россиян виза в Израиль не нужна.

3. Приезд в страну Зачастую медучреждение организовывает трансфер и закрепляет за пациентом личного координатора. Медицинский персонал свободно владеет английским языком, но при необходимости больница предоставит русскоязычного переводчика.

Важно знать. В момент выбора клиники обращайте внимание не только на отзывы других пациентов в интернете, но и на аккредитацию больниц. 20 израильских госпиталей имеют сертификат JCI (Joint Commission International). Это означает, что они соответствуют международным стандартам качества предоставления медицинских услуг и уровню сервиса.

Независимые международные организации, такие как Медицинская туристическая ассоциация (Medical Tourism Association), в открытом доступе предоставляют пациентам информацию о клиниках. На сайте можно ознакомиться со свежими отчетами.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста