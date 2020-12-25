Как защититься от ГРИППа и ОРВИ

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются самыми распространенными среди инфекционных заболеваний и наиболее актуальными в зимний период. ОРВИ вызываются разнообразными респираторными вирусами, которых насчитывается более двухсот видов. Наиболее тяжелым заболеванием является грипп.

Каковы симптомы гриппа?

Для гриппа характерно: внезапное начало с подъема температуры тела до высоких цифр,

выраженная интоксикация,

озноб,

мышечные и головные боли,

сухой кашель,

слезотечение.

Наибольшему риску заболевания гриппом подвергаются маленькие дети, пожилые люди.

У больных гриппом часто наблюдаются обострения хронических заболеваний: бронхиальной астмы и хронического бронхита, сердечно сосудистых заболеваний, заболеваний почек, нарушение обмена веществ и т.д.

Грипп отличается от других инфекций тяжелым течением, наличием осложнений, которые могут закончиться смертельным исходом.

Как защититься?

Очень важна профилактика ОРВИ и гриппа. Безусловно, намного легче предотвратить заболевание, чем заниматься его лечением. Эффективность профилактики гриппа и ОРВИ будет достигнута при комбинации средств специфической и неспецифической защиты.

К специфической профилактике относится вакцинация. Вакцинация против гриппа проводится однократно и иммунитет сохраняется в течение года. Прививаться против гриппа лучше до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом, так как иммунитет формируется две недели.

К неспецифической профилактик е относятся мероприятия, направленные на общее укрепление организма.

Для этого необходимо: отправляясь на прогулку , одеваться по погоде , не переохлаждаться при нахождении на улице;

одеваться по погоде не переохлаждаться при нахождении на улице; правильно питаться: включить в рацион продукты , содержащие витамины А , С: цитрусовые , молочные и кисломолочные продукты , твердые сыры , рыбу , мясо , сухофрукты;

содержащие витамины А С: цитрусовые молочные и кисломолочные продукты твердые сыры рыбу мясо сухофрукты; укреплять иммунитет: принимать витаминно-минеральные препараты; средства , стимулирующие иммунитет; интерфероны;

стимулирующие иммунитет; интерфероны; применять индивидуальные средства защиты органов дыхания ( маски), особенно в общественных местах , применять противовирусные мази ( оксолиновая мазь) для обработки носовых ходов;

маски), особенно в общественных местах применять противовирусные мази оксолиновая мазь) для обработки носовых ходов; пить больше жидкости: воды , фруктовых и овощных соков;

фруктовых и овощных соков; при планировании посещения общественных мест брать с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют , закрывать рот и нос медицинской маской или носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование;

закрывать рот и нос медицинской маской или носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование; регулярно проветривать помещения , увлажнять воздух , ежедневно проводить влажную уборку;

увлажнять воздух ежедневно проводить влажную уборку; в период подъема заболеваемости ОРВИ постараться избегать посещения мест массового скопления людей;

больше гулять на свежем воздухе , заниматься физкультурой , закаляться;

заниматься физкультурой закаляться; избегать стрессов , переутомления;

переутомления; при появлении больного в семье необходимо его изолировать.

Что делать в случае заболевания? Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача , соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости. Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции. Прикрывайте рот и нос платком , когда чихаете или кашляете. Как можно чаще мойте руки с мылом.

Что делать , если в семье кто-то заболел? Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно , соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими , особенно детьми , пожилыми людьми и лицами , страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение. Сохраняйте чистоту , как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Часто мойте руки с мылом. Ухаживая за больным , прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами ( платком , шарфом и др.). Ухаживать за больным должен только один член семьи.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.