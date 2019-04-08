Когда начинается сезон активности клещей
В 2019 году первый случай присасывания клеща зафиксирован 25 марта, в прошлом году первого клеща «сняли» 7 апреля. Сезон активности зависит от погодных условий. В этом году клещи активизировались не раньше и не позже — «в пределах средних многолетних наблюдений». Об этом рассказала начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны регионального Роспотребнадзора Ольга Егорова.
Случаи присасывания зафиксированы в Красногорском, Петропавловском, Бийском, Алтайском, Завьяловском, Локтевском, Первомайском районах, Рубцовске, Камне-на-Оби, Бийске, Барнауле.
Пик активности клещей прогнозируется в мае. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года.
Сколько клещей в Алтайском крае переносят энцефалит и другие заболевания
Из семи клещей, которые были исследованы в лаборатории Центра эпидемиологии, один оказался энцефалитным.
В среднем 10−12% исследованных клещей в Алтайском крае — носители разных заболеваний — энцефалита, тифа, борелиоза. Это высокий показатель, по которому регион относят к эндемичным территориям с высокой активностью клещей.
Какие территории обработают от клещей
К началу июня-2019 в крае обработают от клещей парки и зеленые зоны, детские оздоровительные лагеря, территории санаториев и медицинских учреждений, стадионы.
Обработка кладбищ должна завершиться уже в начале апреля.
Как поставить прививку от клеща
Привиться можно в поликлинике по месту жительства или в страховой компании в любое время года, в том числе и в сезон активности. Тем, кто входит в группу профессионального риска, а также детям до 17 лет прививки делают бесплатно, остальным — за свой счет.
«Но две недели после прививки нужно быть защищенным от клещей, то есть сидеть дома», — говорит главный эпидемиолог края Ирина Переладова.
Что делать, если укусил клещ
При присасывании клеща необходимо обратиться за помощью в травмпункты. В Барнауле:
- ул. Георгиева 13, детская поликлиника № 9, круглосуточно, тел. 72−08−15;
- ул. Георгиева 51, городская поликлиника № 9, круглосуточно, тел. 47−77−26.
В районах края нужно обращаться в поликлиники по месту жительства и ФАПы. Врач принимает решение о введении иммуноглобулина. Его могут и не вводить, если есть данные о законченном курсе прививок.
Застрахованные граждане обслуживаются через страховые компании, если страховки нет, получить иммуноглобулин можно за свой счет в поликлинике по месту жительства.
Следует знать, что иммуноглобулин можно вводить только в первые 72 часа после присасывания клеща, позже лекарство будет неэффективно.
Что делать, если не можешь быстро добраться до поликлиники
Если вы находитесь далеко от дома, поможет противовирусный препарат «Йодантипирин». «Не обязательно срочно бежать с гор в травмпункт. Профилактику „Йодантипирином“ можно начинать еще до выезда в места, где могут быть клещи», — говорит Ирина Передадова.
Этот препарат назначается только взрослым с 18 лет.
Где и как проверить клеща
Лабораторное исследование клеща на зараженность проводят в вирусологической лаборатории Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае на ул. М. Горького, 28 (телефон 50−40−34).
Режим работы: понедельник-четверг с 8:30 до 16:42; пятница с 8:30 до 15:42; суббота, воскресенье, праздничные дни с 8:30 до 16:42.
Поместите клеща в емкость, закрытую плотной тканью, можно положить в банку травинку с каплей воды: его важно доставить в Центр живым. Исследование проводится в течение 1 дня.
Если нет возможности доставки клеща на исследование, его необходимо сжечь. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.