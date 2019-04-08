В крае зарегистрировали уже более 20 случаев присасывания клещей. Это было отмечено в 7 районах и 4 городах, среди пострадавших только местные жители, а не туристы. В Барнауле зафиксирован один случай: клеща «привезли» из Горного Алтая. О том, что делать, если вы нашли на себе клеща, читайте в разборе altapress.ru.

Когда начинается сезон активности клещей

В 2019 году первый случай присасывания клеща зафиксирован 25 марта, в прошлом году первого клеща «сняли» 7 апреля. Сезон активности зависит от погодных условий. В этом году клещи активизировались не раньше и не позже — «в пределах средних многолетних наблюдений». Об этом рассказала начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны регионального Роспотребнадзора Ольга Егорова.

Случаи присасывания зафиксированы в Красногорском, Петропавловском, Бийском, Алтайском, Завьяловском, Локтевском, Первомайском районах, Рубцовске, Камне-на-Оби, Бийске, Барнауле.

Пик активности клещей прогнозируется в мае. Опасность пострадать от присасывания клеща сохранится в течение всего теплого времени года.

Осторожно , клещи. Михаил Хаустов

Сколько клещей в Алтайском крае переносят энцефалит и другие заболевания

Из семи клещей, которые были исследованы в лаборатории Центра эпидемиологии, один оказался энцефалитным.

В среднем 10−12% исследованных клещей в Алтайском крае — носители разных заболеваний — энцефалита, тифа, борелиоза. Это высокий показатель, по которому регион относят к эндемичным территориям с высокой активностью клещей.

Какие территории обработают от клещей

К началу июня-2019 в крае обработают от клещей парки и зеленые зоны, детские оздоровительные лагеря, территории санаториев и медицинских учреждений, стадионы.

Обработка кладбищ должна завершиться уже в начале апреля.

Профессиональная акарицидная обработка территорий: клещам не выжить! архив ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Как поставить прививку от клеща

Привиться можно в поликлинике по месту жительства или в страховой компании в любое время года, в том числе и в сезон активности. Тем, кто входит в группу профессионального риска, а также детям до 17 лет прививки делают бесплатно, остальным — за свой счет.

«Но две недели после прививки нужно быть защищенным от клещей, то есть сидеть дома», — говорит главный эпидемиолог края Ирина Переладова.

Что делать , если укусил клещ

При присасывании клеща необходимо обратиться за помощью в травмпункты. В Барнауле:

ул. Георгиева 13 , детская поликлиника № 9 , круглосуточно , тел. 72−08−15;

детская поликлиника № 9 круглосуточно тел. 72−08−15; ул. Георгиева 51 , городская поликлиника № 9 , круглосуточно , тел. 47−77−26.

В районах края нужно обращаться в поликлиники по месту жительства и ФАПы. Врач принимает решение о введении иммуноглобулина. Его могут и не вводить, если есть данные о законченном курсе прививок.

Застрахованные граждане обслуживаются через страховые компании, если страховки нет, получить иммуноглобулин можно за свой счет в поликлинике по месту жительства.

Следует знать, что иммуноглобулин можно вводить только в первые 72 часа после присасывания клеща, позже лекарство будет неэффективно.

Клещ. СС0

Что делать , если не можешь быстро добраться до поликлиники

Если вы находитесь далеко от дома, поможет противовирусный препарат «Йодантипирин». «Не обязательно срочно бежать с гор в травмпункт. Профилактику „Йодантипирином“ можно начинать еще до выезда в места, где могут быть клещи», — говорит Ирина Передадова.

Этот препарат назначается только взрослым с 18 лет.

Где и как проверить клеща

Лабораторное исследование клеща на зараженность проводят в вирусологической лаборатории Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае на ул. М. Горького, 28 (телефон 50−40−34).

Режим работы: понедельник-четверг с 8:30 до 16:42; пятница с 8:30 до 15:42; суббота, воскресенье, праздничные дни с 8:30 до 16:42.

Поместите клеща в емкость, закрытую плотной тканью, можно положить в банку травинку с каплей воды: его важно доставить в Центр живым. Исследование проводится в течение 1 дня.

Если нет возможности доставки клеща на исследование, его необходимо сжечь. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.